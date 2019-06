Alexandru Băluţă ar putea ajunge în LaLiga

Alexandru Băluţă (25 de ani) se poate depărţi de Slavia Praga în această vară. Mijlocaşul este urmărit de câteva echipe, iar 3 dintre ele ar fi trimis grupării din Cehia oferte concrete.

Potrivit ProSport, două cluburi din MLS vor să îl transfere, iar un club din Primera Division este gata să îl împrumute pentru sezonul următor, iar ulterior să îl cumpere, dacă evoluţiile vor convinge. Formaţiile din prima ligă din SUA au iniţiat deja discuţii cu oficialii Slaviei, dar din câte se pare, pentru moment cele două părţi nu se înţeleg la bani. Cehii cer mai mult decât ofertele iniţiale propuse, dar ar putea închide afacerea în cele din urmă, ţinând cont că Băluţă nu a fost un om de bază în stagiunea precedentă şi şi-a manifestat intenţia de a pleca. Nu mai acceptă să fie o soluţie de rezervă, pentru că la antrenamente dă totul şi este mereu între primii jucători ai echipei. Într-un interviu acordat pentru ProSport, în urmă cu câteva săptămâni, Alex Băluţă declara:

”Nu mai sunt de acord să rămân în situaţia asta. Vreau să merg să joc, unde îmi sunt apreciate munca şi calităţile. Am vorbit cu antrenorul tot timpul, îmi spunea că sunt cel mai bun jucător când am balonul, că nu are ce să îmi reproşeze. Problema e că el are un stil de joc şi nu îi plac jucătorii de genul meu. Noi jucăm mult la bătaie, baloane întâmplătoare. Eu de fiecare dată când am jucat mi-am făcut treaba, am avut multe realizări. Îmi căutau mereu argumente, îmi ziceau el şi cei din staff că nu am făcut nu ştiu ce mişcare la o fază, lucruri mărunte. Sunt foarte frustrante aceste lucruri, nu au avut niciodată motive clare”.

La momentul respectiv, Băluţă adăuga că are oferte şi din campionatele Olandei şi Belgiei: ”Eu vreau să rămân în Europa. Sunt ceva contacte din Olanda şi Elveţia, din primele ligi de acolo. Mi-aş dori şi un împrumut. E greu să mă transfere cineva, pentru că trebuie să dea bani pe mine”. Conform declaraţiilor mijlocaşului, Slavia Praga solicită în schimbul său, 2.65 milioane de euro: ”Nu am clauză în contract, ei vor suma pentru care m-au luat de la Craiova”.

În 2018/2019, Alexandru Băluţă a prins 32 de partide, dar a fost titular în jumătate dintre acestea. S-a făcut remarcat cu 4 goluri şi două pase decisive, iar cota i-a scăzut, potrivit Transfermarkt, cu 300.000 de euro, comparativ cu perioada în care era legitimat la Craiova. În acet moment valorează două milioane de euro.