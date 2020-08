Alexandru Chipciu: La al treilea gol cred că am plâns pe teren. A fost un titlu mai greu decât ne-am aşteptat

Jucătorul Alexandru Chipciu a declarat, luni seară, că a plâns pe teren la al treilea gol marcat de CFR Cluj în meciul cu Universitatea Craiova, subliniind că înainte de partidă şi-a trimis soţia să cumpere şampanie, convins că ardelenii vor câştiga titlul, anunță news.ro.

"La al treilea gol, cred că am şi plâns pe teren. A fost un titlu mai greu decât ne-am aşteptat, am jucat trei meciuri în şapte zile, e inuman. E cam sec fără suporteri, dar trebuie să ne supunem situaţiei şi pe viitor să fie mai bine. Cred că CFR este cea mai bună echipă, am fost mai experimentaţi. Înainte de meci i-am spus soţiei să meargă să cumpere mai multe şampanii, am spus tuturor prietenilor, mi-am băgat asta în cap, că vom fi campioni", a declarat Chipciu.

Formaţia CFR Cluj a câştigat al treilea titlu consecutiv de campioană a României, al şaselea din istorie, luni seară, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, în ultima etapă a play-off-ului ediţiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat în sistem de finală. Partida s-a disputat ca o finală ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF. Dacă după două reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri şi eventual la lovituri de departajare.