Alexandru Chipciu (U Cluj): 'Cred că ţine de noi, de jucători, să facem ceva'

Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Alexandru Chipciu, a declarat că după părerea sa ţine de jucători să facă ceva, deoarece antrenorii nu pot intra în teren, potrivit Agerpres.

"O nouă schimbare, pentru noi e al treilea antrenor deja. Cred că ţine de noi, de jucători, să facem ceva, pentru că antrenorii nu pot intra în teren. Ar fi fost bine dacă puteau intra în teren, pentru că noul nostru antrenor a fost un fotbalist foarte mare, ştim cu toţii, şi sperăm să avem rezultate bune", a spus Chipciu, marţi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat noul director tehnic al echipei ardelene, Ioan Ovidiu Sabău, potrivit site-ului clubului.

"În ultimele zile chiar îmi doream să reiau pregătirea, să intru în atmosfera de aici şi să schimb starea asta de relaxare. Situaţia din clasament nu ne oferă o stare de relaxare, dar per total a fost bună vacanţa, acum am venit cu forţe proaspete", a mai spus fostul internaţional.

Chipciu s-a referit şi la schimbarea conducerii tehnice: "Am crescut cu Generaţia de Aur. Îl ştiam pe dumnealui (Sabău, n. red.) şi de când antrena de exemplu la Timişoara, dar am în cap şi alte amintiri. Nu are nevoie de nicio prezentare. Şi ca jucător a fost un nume foarte mare, se confundă cu istoria acestui club şi vrem să avem rezultate bune."

Chipciu s-a referit şi la fostul antrenor, Eugen Neagoe, plecat la Universitatea Craiova: "N-aş vrea să intru în astfel de discuţii. Pot să înţeleg ambele părţi. Dacă vrei să te ia o echipă mai mare, parcă ai pleca şi nu te interesează aşa de echipa la care eşti, dar în acelaşi timp şi oamenii care sunt aici au făcut nişte sacrificii şi sunt deranjaţi, pentru că probabil au făcut sacrificiile în ideea de a continua domnul Neagoe. Aşa a fost situaţia. Acum sperăm să fie de bun augur pentru ambele părţi. Eu personal am avut o relaţie foarte bună cu domnul Neagoe, îl ştiam de mult timp, de la echipa naţională, a fost secundul domnului Piţurcă multă vreme şi am avut o relaţie foarte bună. Mi-a spus că va pleca în acele zile când a fost vorba despre plecarea la Craiova şi pot să înţeleg ambele părţi."

Chipciu consideră că în continuare contează doar rezultatele şi speră ca ''U'' Cluj să strângă cât mai multe puncte.

"Probabil vom avea un alt stil de joc şi ne vom adapta la alte cerinţe tactice. E şi normal când se schimbă antrenorul. În deplasare aveam o problemă, unde jucam mai mult defensiv. În meciurile de acasă cred că am arătat bine, mai ales cu echipele foarte bune. Acum trebuie să adunăm puncte. Mi se pare că la noi s-a repetat treaba asta. Am început cu Lincar şi ni se zicea ce bine jucăm, dar nu aveam puncte. Apoi când a venit Neagoe am acumulat nişte puncte şi am urcat în clasament şi în ultimul timp iar vorbea lumea bine de noi, dar nu strângeam puncte. Doar rezultatele contează şi sperăm să strângem puncte, sunt motivat şi nu mă gândesc că putem retrograda", a concluzionat Chipciu.

Universitatea va efectua un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), între 4 şi 14 ianuarie, perioadă în care vor avea loc trei jocuri de pregătire. "U" va disputa un prim meci de verificare cu echipa elveţiană FC Zurich (locul 10 în prima ligă), pe 7 ianuarie (12:30 ora României), apoi va înfrunta formaţia maghiară Debrecen (locul 7 în prima ligă) pe 10 ianuarie (16:00 ora României), ultimul meci amical fiind programat pe 13 ianuarie (16:00 ora României), contra echipei elveţiene Schaffhausen (locul 8 în liga a doua).