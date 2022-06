Alexandru Cicâldău le răspunde contestatarilor: Nu cred naţionala nu are valoare, trebuie doar să facem lucrurile mai bine

Mijlocaşul echipei naţionale de fotbal a României, Alexandru Cicâldău, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, la Zenica, înaintea meciului cu Bosnia-Herţegovina, că nu crede că formaţia pregătită de Edward Iordănescu este lipsită de valoare şi că îi lipseşte doar încrederea, conform Agerpres.

"Într-adevăr, am început meciul (n.r. - partida cu Muntenegru, pierdută cu 0-2) şi pe durata lui am avut aceea teamă de a încerca să facem mai multe lucruri. Nu cred că această echipă nu are valoare, cred că toată echipa ştie că avem valoare, doar că trebuie să facem lucrurile mai bine. Cred că avem lipsă de încredere puţin, pentru că nici în trecut nu am reuşit să ne calificăm şi asta ne apasă puţin", a afirmat Cicâldău.El e convins că la partida cu Bosnia-Herţegovina, de marţi seara, România va arăta o altă faţă, uitând eşecul din prima partidă din Liga Naţiunilor, cu Muntenegru."Nu cred că sunt prea multe de spus, suntem conştienţi că nu am făcut jocul pe care ni-l doream, am încercat şi încercăm să îl lăsăm deoparte şi să ne concentrăm la meciul de mâine. Nu cred că eram dărâmaţi, eram dezamăgiţi, cum este şi normal după un astfel de meci. De când am intrat în vestiar, am gândit că trebuie să uităm acest meci şi să ne concentrăm pe următorul. Practic nu ne-au ieşit multe lucruri, de aia am spus că a fost un joc nereuşit. Dar mâine cu siguranţă vom schimba faţa echipei şi vom arăta un alt fotbal. Calitatea şi curajul cu siguranţă o să le vedeţi începând de mâine, nu doar asta ne-a lipsit, sunt şi alte lucruri pe care nu le am făcut cum ar fi trebuit. Încercăm în fiecare zi să muncim foarte mult şi să arătăm o altă faţă a echipei naţionale. O echipă care să arate că poate să meargă la turneul final", a mai spus Cicâldău.Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Bosnia-Herţegovina, marţi, la Zenica, de la 21:45, în cel de-al doilea meci din Liga Naţiunilor.Naţionala de fotbal a României a debutat cu stângul în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, fiind învinsă de reprezentativa Muntenegrului cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Gradski din Podgorica, în Grupa a 3-a a Ligii B, în primul meci oficial din mandatul selecţionerului Edward Iordănescu.