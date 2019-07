Alexandru Cumpănașu, CNMR: Achiziția tancurilor Leopard de către Armata Română trebuie însoțită obligatoriu de un centru de mentenanță în România!

Președintele Coaliției Naționale Pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpănașu, a reacționat le vestea potrivit căreia România va importa tancuri Leopard 2 pentru modernizarea Armatei Române.

Șeful CNMR susține că achiziția trebuie neaparat însoțită de construirea unui centru de mentenanță la Uzina Mecanică București pentru a relansa cu această ocazie și industria românească de armament:

”Inauntru-i vopsit gardul si afara-i leopardul. Cum care leopard? Tancul. Dragi romani, odata cu aderarea Industriei de Aparare la CNMR transmit clar urmatorul mesaj: Achizitionarea din banii Romaniei de tancuri Leopard trebuie realizata cu o conditie obligatorie: Construirea unui Centru de Mentenanta la Uzina Mecanica Bucuresti.

Adica eu m-am saturat sa aruncam cu banii pe programe de inzestrare cu puternic iz politic in afara tarii in timp ce industria romaneasca someaza desi avem capabilitati extraordinare de productie. Iar industria proprie de armament sa ajunga sa traiasca din contracte preponderent provenite din exterior si nu din cei 2% din PIB-ul Romaniei.

Asa ca atrag atentia Ministrului Apararii sa respecte legea 232 prvind cheltuirea celor 2% din PIB pt construirea de capabilitati de aparare proprii si nu de alocare discretionara si in cvasi-totalitate a banilor catre multinationalele din domeniu. De asemenea ii cer in numele celor peste 6 milioane de romani sa promoveze un proiect de lege care sa desemneze industria de aparare romaneasca: Industrie de Interes Strategic si doar ce nu se produce in Romania sa luam din afara. Si inca ceva pt toti ministrii care hotarasc asupra acestui tip de contract: incetati o data cu ipocrizia - vegheati cu mai mare atentie la modul in care se pun in practica aceste faimoase contracte.

Aveti sange in instalatie in relatia cu partenerii externi: nu vreau sa mai defilam la parada cu tunuri de lemn in loc de ceea ce trebuia sa ni se livreze...in calitate de Presedinte CNMR si acum si de reprezentant al industriei de aparare ma voi bate cu oricine nu va respecta drepturile Romaniei in contractele comerciale si pt optiunea de a investi primordial in construirea de capabilitati pt industria autohtona.

Nu cred ca este normal ca in plin razboi sa asteptam subansamble sau munitie care sa ne vina cu porumbelul calator din nu stiu ce tara. Urgenta este cuvantul cheie in astfel de situatii! #CNMR”, susține Alexandrum Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.