Alexandru Cumpănașu, dezvăluire cutremurătoare: 'A fost la un pas să iasă din casă' - VIDEO

Dezvăluire cutremurătoare făcută de Alexandru Cumpănaşu în timpul unei sesiuni Live pe Facebook. Unchiul Alexandrei Măceşanu a spus că nepoata lui reuşise să se elibereze din sârma şi lanţul cu care era legată şi a încercat să iasă din casa groazei din Caracal, potrivit observator.tv.

Ieri, în timpul unui live pe Facebook, Cumpănaşu a dezvăluit că nepoata lui, Alexandra Măceşanu, în timp ce vorbea cu poliţistul Pistol la telefon, reuşise să rupă sârmele şi lanţul cu care era legată la picioare, şi a încercat să iasă din casa unde fusese de Gheorghe Dincă, după ce a răpit-o. Din nefericire, afară erau doi câini lupi şi fata nu a avut curajul să iasă din casă.

"Acest copil a reușit, înainte să apară această brută sau altul, a apucat sa se dezlege. La telefon cu poliţistul Pistol a încercat şi a reuşit să se dezlege de sârmele cu care era legată la picioare şi a reușit să rupa lanțul, pentru că era legată şi cu un lanț. A reușit să fie singură în casa aia şi a incercat să iasă.

Din păcate, nu a reușit să facă acest lucru pentru că afară erau doi câini lupi şi nu a avut curajul să facă acest pas. Este greu de imaginat pentru orice ființă umană prin ce a trecut copilul acesta. Iar pentru mine, acest episod pe care l-am aflat de la....nu contează de unde, că a reușit să se elibereze şi sa încerce să-şi salveze viața cu calmul unui copil de 15 ani pe care, probabil, nicio persoană de 70 de ani nu îl are, a fost lucrul care m-a impresionat cel mai mult. Și pentru că a avut acest curaj și această rezistență, va spun că voi lupta până în ultima clipă, dincolo de orice clanuri sau orice altceva, să o găsesc vie.

Când am aflat asta, astăzi (n.r. ieri), am plâns în hohote. Nu mi-a venit să cred că acest copil a fost la un pas să iasă din acea casă, ca s-a eliberat, dar că nu a reușit. Alexandra mi-a arătat că este cel mai puternic om pe care l-am cunoscut vreodată. Iar acest lucru le va da încredere parintilor ei ca daca fata este in viața, va sti sa lupte pentru viața ei", a declarat Alexandru Cumpănaşu în timpul live-ului pe Facebook.