Alexandru Cumpănașu, dezvăluire cutremurătoare: 'O prietenă bună a Alexandrei trebuia să plece cu aceasta în aceeați dimineață cu ANIMALUL de Dincă'

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata ucisa de Gheorghe Dincă, monstrul din Craioca, a făcut, pe Facebook, o dezvăluire cutremurătoare.

Citește și: Cozmin Gușă anunță! ‘ Dăncilă și-a câștigat un prestigiu mare după ce i-a bărbierit pe Tăriceanu și pe Ponta’

"#112vreausatraiesc. Am fost din nou in vizita la varul meu si am aflat un lucru teribil: O prietena buna a Alexandrei trebuia sa plece cu aceasta in aceeasi dimineata cu ANIMALUL de Dinca. Sansa acestui copil care sta la cateva case departare a fost ca nu s-a trezit. Sa ii dea Dumnezeu intelepciunea de a invata din aceasta experienta si de a-si pretui viata la adevarata valoare. Este INFIORATOR.

Citește și: Interesant! Cine sunt, de fapt, vinovați în cazul Caracal potrivit românilor

Dragi prieteni MOR CU EI DE GAT: AFLU DIN RAPORTUL Ministerului Sanatatii ca DIICOT a cerut expertiza pt alte probe legate de Alexandra pe data de 8 august!!!. Au primit raspuns pe 12 de la INML. Despre ce? Care este rezultatul? DRACU STIE. Ne-au spus toate balivernele pana acum dar acest "amanunt" l-au omis. Acesta este deja regimul procurorilor din timpul lui Ceausescu!. #OROMANIEFARACLANURI", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.