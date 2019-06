Alexandru Cumpănașu: 'EU si CNMR i-am sustinut constant pe Maia Sandu si Andrei Nastase'

Preşedintele CNMR, Alexandru Cumpănaşu, a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj în care afirmă că i-a susținut constant pe Maia Sandu și Andrei Năstase.

''EU si CNMR i-am sustinut constant pe Maia Sandu si Andrei Nastase. CNMR a fost singura organizatie din Romania care si-a intrunit Congresul pentru a adopta o rezolutie de sustinere a dnei Maia Sandu la alegerile Prezidentiale cu peste 500 de delegati din toate sectoarele din Romania. La fel am procedat cu sustinerea pt Andrei Nastase la Primaria Chisinaului. Succes Maia pentru nominalizarea in functia de PrimMinistru al Republicii Moldova si Andrei pt lupta dusa cu Dodon. CNMR este alaturi de voi in continuare!'', a scris Alexandru Cumpănașu.