Alexandru Cumpănașu: 'Golanii de la 64 comitate au umilit statul român la Budapesta'

"CNMR A AVUT DREPTATE. GOLANII DE LA "64 COMITATE" AU UMILIT STATUL ROMAN LA BUDAPESTA!.CEREM EXPLICATII URGENTE AMBASADORULUI ROMAN LA BUDAPESTA SI MINISTRULUI DE EXTERNE!!. SOLICITAM LUI MELESCANU CONVOCAREA DE URGENTA A AMBASADORULUI UNGARIEI PENTRU EXPLICATII!!!!!
SOLICITAM AMBASADEI UNGARIEI LA BUCURESTI EXPLICATII URGENTE DESPRE: IDENTIFICAREA VANDALILOR, PEDEPSELE APLICATE, LIPSA PAZEI OBLIGATORII PRIN LEGE SAU PERMITEREA ACTULUI DE VANDALISM DE CATRE FORTELE DE ORDINE MAGHIARE.
ACEST GEST VA CANTARI GREU IN MEMORIA POPORULUI ROMAN!", a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.