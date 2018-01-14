stiripesurse.ro

  
     
DESCARCĂ APLICAȚIA: iTunes app Android app on Google Play Windows Phone Store
CELE MAI NOI ȘTIRI ȘI ALERTE BREAKING NEWS: ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

Alexandru Cumpănașu: 'Golanii de la 64 comitate au umilit statul român la Budapesta'

arhiva personala
Alexandru Cumpanasu

"CNMR A AVUT DREPTATE. GOLANII DE LA "64 COMITATE" AU UMILIT STATUL ROMAN LA BUDAPESTA!. 

CEREM EXPLICATII URGENTE AMBASADORULUI ROMAN LA BUDAPESTA SI MINISTRULUI DE EXTERNE!!. SOLICITAM LUI MELESCANU CONVOCAREA DE URGENTA A AMBASADORULUI UNGARIEI PENTRU EXPLICATII!!!!!
SOLICITAM AMBASADEI UNGARIEI LA BUCURESTI EXPLICATII URGENTE DESPRE: IDENTIFICAREA VANDALILOR, PEDEPSELE APLICATE, LIPSA PAZEI OBLIGATORII PRIN LEGE SAU PERMITEREA ACTULUI DE VANDALISM DE CATRE FORTELE DE ORDINE MAGHIARE. 
ACEST GEST VA CANTARI GREU IN MEMORIA POPORULUI ROMAN!", a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

ACTIVEAZĂ NOTIFICĂRILE

CITESTE SI

EXQUIS.RO

BUGETUL.RO

BLACKNEWS.RO

REVISTABLOGURILOR.RO



Externe

Sănătate

Economie

Social

Cultură si Media

Uniunea Europeană

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro
×
NEWSLETTER

Nu uitaţi să daţi "Like". În felul acesta nu veţi rata cele mai importante ştiri.