Alexandru Cumpănașu infirmă dezvăluirile lui Marius Tucă, după ce jurnalistul a spus că probele ADN din butoi îi aparțin Alexandrei Măceșanu

Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu a dezmințit, la România TV, zvonurile conform cărora ADN-ul fetei ar fi fost găsit în cenușa din butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă.

„Circulă foarte multe informații în spațiul public, foarte multă informație și din păcate nu toate sunt provin din surse verificate. Spre exemplu a apărut o informație potrivit căreia în cenușa din butoi a fost identificat ADN-ul Alexandrei. Am pus mâna pe telefon și am scris cu singurul om care poate cunoaște această informație și acesta mi-a spus că nu este adevărat. O asemenea analiză este una de durată, nu poate fi făcută atât de repede. În orice caz, eu o consider pe Alexandra în viață, refuz să cred că a murit. Până când voi primi dovada indubitabilă că Alexandra a murit, eu voi fi convins că nepoata mea trăiește”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

Președintele CNMR s-a arătat totodată revoltat de modul în care funcționarii de la STS și polițiștii au gestionat acest caz încă de la început: „vă fac aici o promisiune, că atâta timp cât voi mai avea zile, mă voi îngriji ca nemernicii ăștia vor plăti cu ani grei de pușcărie. Și ei știu că nu glumesc. La ora asta, nemernicii aștia din sistem umblă să-și acopere urmele”, a mai adăugat Alexandru Cumpănașu.