Alexandru Cumpănașu: 'Întreg statul român e paralizat! Să mă aresteze, să mă linșeze, mă voi duce personal să dau jos steagul negru pus de maghiari'

Primăria din Miercurea Ciuc a arborat, chiar de Ziua Imnului Național, un steag negru, lucru ce a stârnit numeroase reacții critice la adresa oficialităților maghiare, din partea românilor.

Alexandru Cumpănașu, președinte al CNMR, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că dacă se va mai întâmpla un astfel de episod, va merge personal pentru a-l da jos, cu orice risc.

”APEL LA DEMNITATE: Dragi prieteni DATA VIITOARE cand nesimtii de lideri ai comunitatii maghiare vor mai arbora steagul negru MA VOI DUCE PERSONAL SA-L DAU JOS. INDIFERENT DE CONSECINTE!!!.INTREG STATUL ROMAN ESTE PARALIZAT!.Sa ma aresteze, sa ma linseze, sa-mi faca ce or vrea dar EU in mod pasnic ma voi duce si VOI DA jos steagurile negre si ale Ungariei de pe cladirile Romaniei. M-as bucura sa vina alaturi cat mai multi romani!. Este clar: nu ma pot doar indigna! AJUNGEE. Daca institutiile si liderii de la putere sau din opozitie nu pot sa faca nimic eu, Alexandru Cumpanasu ma vad nevoit sa ma duc si sa fac ce pot EU, ce tine de MINE. Sunt UN MILION de vizualizari la postarea cu steagul in care cer autoritatilor sa ia masuri! Si? Nimic. INTREAGA presa a condamnat gestul. Si? Nimic. Peste 10000 de romani au dat share, 4000 like, 2000 de comentarii. Si? NIMICCCC. NU MAI CER NIMANUI NIMIC. ESTE FARA ROST. CINE VINE ALATURI DE MINE BINE CINE NU NU. Dar eu sa asist neputincios cum sunt umilit in fiecare zi de niste golani REFUZ!”, e mesajul lui Alexandru Cumpănașu.