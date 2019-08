Alexandru Cumpănașu, mesaj cu multe semne de întrebare: 'Voi face un anunț și am nevoie de sfatul dumneavoastră'

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata ucisă la Caracal, a făcut, joi, o nouă postare pe Facebook, în care acuză autoritățile că n-au facut nimic și că, în curând, va face un anunț și are nevoie de sfatul oamenilor.

Întrebat zilele trecute de Victor Ciutacu, la România TV, dacă va candida, Cumpănașu nu a negat: "Deocamdată, nu iau în considerare".

"#112vreausatraiesc. APELUL SI DISPERAREA UNEI MAME IN FATA UNUI STAT MAFIOT SI ABUZIV: Dupa ultima vizita la parintii Alexandrei si disperarea acestor oameni recunosc ca am innebunit si nu mai astept nimic de la DIICOT! TREBUIE SA NE LUAM VIATA IN MAINI. ACEASTA FEMEIE ESTE DISPERATA asa cum este fiecare mama sau familie din Romania. De AZI M-AM hotarat. NIMENI NU MERITA SA SUFERE IN HALUL ASTA PT CA AVEM UN STAT MAFIOT. HOTARATI-VA DACA VREM SA TRAIM ASA SAU LUPTAM IMPREUNA!!! MIE MI-A AJUNS. VREAU SA SCHIMB ACEST SISTEM ODIOS. In perioada urmatoare voi face un ANUNT si am NEVOIE OPINIA si sfatul dumneavoastra. NU PUTEM CONTINUA ASA!!!!! SUNTETI GATA DE LUPTA?" a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.