Alexandru Cumpănașu nu are liniște după moartea nepoatei sale! Ce le propune românilor: 'Fiecare like va fi egal cu o semnătură'

Alexandru Cumpănașu susține că nu are niciun moment de liniște în aceste zile și mărturisește, pe Facebook, că nu îi ies din minte cuvintele Alexandrei din conversațiile la 112. El le propune românilor trei campanii naționale în memoria Alexandrei, ucisă cu sânge rece de Gheorghe Dincă, și anume o campanie națională care să-i poarte numele, decorarea Alexandrei, dacă analizele internaționale confirmă probele ADN, și o companie pentru interzicerea vânzării cartelelor prepay fără buletin.

„Oameni minunati ai acestei tari. Nu am nici un moment de liniste in aceste zile. Ma tot gandesc si nu imi ies din minte cuvintele Alexandrei din conversatiile la 112. CURAJUL, CALMUL, BUNUL SIMT ale Alexandrei sunt unice. Vorbele ei, vocea, atitudinea fata de autoritati merita pe deplin sa fie un SIMBOL pt intreaga Romanie, pt toata generatia de adolescenti (multi scapati din mana). De aceea ca rog sa va dati cu parerea si daca veti fi de acord sa initiem 3 campanii nationale pt ca sacrificiul ei din acele clipe (desi eu inca sper da fie in viata) sa devina un MODEL pt adolescentii Romaniei pt a preveni astfel de atrocitati pe viitor:

1. O campanie nationala care sa-i poarte numele acestei EROINE a poporului roman: #AlexandraMacesanuALO112VREAUSATRAIESC! prin care toate scolile impreuna cu primariile sau ministerul educatiei sa prezinte adolescentilor cum trebuie sa procedeze in situatii de criza si ce trebuie sa faca daca in scoala lor, in comunitatea din care fac parte sau in anturajul lor exista persoane suspecte!

2. Decorarea acestei EROINE daca analizele internationale confirma probele ADN dar mai ales daca este in viata cu ORDINUL PENTRU MERIT IN GRAD DE CAVALER pentru CURAJUL ei urias si lectia data intregii tari. Astfel va putea fi exemplul pe care intreaga societate il asteapta.

3. Campanie pentru interzicerea vanzarii de cartele prepay fara buletin!. Va afecta interesele companiilor de telefonie dar va stopa multe dintre aceste atrocitati.

Daca sunteti de acord cu aceste propuneri va rog sa dati like la aceasta postare. Fiecare like va fi egal cu o semnatura. Cu cat suntem mai multi cu atat autoritatile vor tine cont de aceste solicitari!”, scrie Cumpănașu pe Facebook.