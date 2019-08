Alexandru Cumpănașu nu se lasă - o nouă plângere la Parchetul General: 'Mor cu ei de gât!'. Ce îi solicită urgent lui Bogdan Licu

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, anunță pe Facebook că astăzi va merge la Parchetul General pentru a depune o nouă plângere penală față de INML. Potrivit acestuia, plângerea va cuprinde o serie de solicitări și clarificări urgente procurorului general, Bogdan Licu.

„MOR CU EI DE GAT!. Maine la ora 1300 voi fi la Parchetul General pt a depune o noua plangere penala fata de INML pt modul defectuos in care au administrat probele furnizate spre expertiza, asa cum rezulta din Raportul de Control al Ministerului Sanatatii. Plangerea va cuprinde si o serie de solicitari si clarificari URGENTE Procurorului General:

- stabilirea prin audieri a PATRULEI trimise de procurorul Popescu sa mearga sa faca VERIFICARI la casa lui Dinca si identificarea in ce au constat verificarile. Fac precizarea dragi prieteni ca mentionarea acestei PATRULE care a bantuit pe langa casa lui Dinca nu este precizata in raportul MAI.

- solicitarea la STS a celorlalte 2 convorbiri de la 112 care au fost efectuate cu privire la situatia Alexandrei. Facerea publica a continutului.

- audierea lui Mirea si sefului de post din Dobrosloveni pt a se stabili cine minte. La 1030 joi Dinca a sunat-o pe mama Alexandrei de fata fiind seful de post. Acesta a declarat ca l-a informat pe Mirea. Mirea spune ca NU. Ori unul ori altul trebuie sa mearga la puscarie.

- reaudierea procurorului Popescu cu privire la sursa informatiei pe care a avut-o cum ca Alexandra a fost sufocata. Fiind contrazis ulterior de alti procurori.

- efectuarea de verificari pt stabilirea modului in care INML a realizat analiza ADN in 2 ZILE!!!!

- publicarea raportului politistului PISTOL

- audierea/reaudierea cadastristului a carui carte de vizita a gasit-o Alexandra si stabilirea declaratiilor sale. In cat timp a furnizat adresa lui Dinca

- cine a dat adresa de pe strada Decebal unde s-a facut perchezitie fara mandat la care a participat varul meu. Locatia este fix in spatele casei lui Dinca.

SI MULTE ALTELE. MERG PANA LA CAPAT!!!!”, scrie Cumpănașu pe Facebook.