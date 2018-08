Alexandru Cumpănașu, președintele CNMR: Decesul lui John McCain reprezinta o mare pierdere pentru politica americana dar si pentru Romania

"Decesul lui John McCain reprezinta o mare pierdere pentru politica americana dar si pentru Romania. In ciuda unor declaratii nefericite despre tara noastra facute la un moment dat si fata de care CNMR a luat atunci atitudine, McCain reprezinta din punctul de vedere al CNMR disparitia unui stalp in fata populismului desantat, fanatismului si managementului haotic al lui Trump in relatiile internstionale.

Asa cum l am cunoscut in timpul vizitei mele in SUA McCain era si a ramas un reper in partidul republican dar mai ales un sustinator agresiv al prezentei americane in Europa de Est si pentru continuarea relatiei trans-atlantice.

De aceea consider ca nu doar SUA a pierdut un adversar al haosului si izolarii fata de lume dar si Romania o speranta ca administratia actuala de la Washington are sufiecienti anticorpi pentru a nu si devia interesele din zona Europei de Est", susține președintele CNMR, Alexandru Cumpănașu.