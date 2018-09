Alexandru Cumpănașu, președintele CNMR: Jocurile despre remaniere destabilizează ministerele

Președintele Coliției Naționale pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpănașu, susține într-o declarație că repetatele anunțuri din ultima perioadă referitoare la o posibilă remaniere guvernamentală riscă să perturbeze activitatea ministerelor care oricum lasă mult de dorit:

"A inceput vanatoarea de vrajitoare. O adevarata avalansa de nume se perinda in spatiul public zice-se pentru remaniere. Toata lumea are cate o sursa care stie SIGUR dar sigur cine pleaca si cine vine. Am mai vazut filmul asta de sute de ori in ultimii 20 ani de cand monitorizez viata politica. In realitatea deciziile se iau intr-un cerc restrans in preziua daca nu chiar in ziua remanierii. In rest sunt barfe aruncate pe piata de unii ministrii care vor sa scape de "lupa" presei si sa mute atentia, tabere politice care pun presiune publica pentru a-si elimina adversarii, parti din media conectate la interesul diverselor tabere. Daca m-a invatat ceva politica romaneasca in ultimii 20 ani este să nu cred niciodata nimic ce vine "pe surse" despre cine vine si cine pleaca dintr-un guvern. Acesta este in fapt un proces de negociere care se finalizeaza in ziua daca nu chiar ultimele ore ale schimbarilor. Si am mai invatat ceva: de obicei cei vehiculati public ca ar pleca sau ar veni la ministere FOARTE RAR se potrivesc cu realitatea. Dar pentru cine "musca" momelile aruncate de toata lumea din toate partile le doresc succes dar risca sa se friga rau facand deja carari pe la posibili viitori :)). Ceea ce insa conteaza din perspectiva CNMR este instabilitatea indusa de aceste zvonuri in functionarea acelor ministere unde functionarii stau la panda si asteapta sa vada al cui papuc trebuie sa-l pupe. Si de ce nu pentru multi o scuza in plus sa nu mai faca naibii nimic caci "ziua trece leafa merge". In acest context as privi cu precautie la multele "surse" si anunturile lor macar pentru a nu destabiliza de tot ministere intregi prin distrugerea totala a autoritatii celui care este ministru!. Aceste schimbari se fac nu se anunta", susține Cumpănașu.