Alexandru Cumpănașu, președintele CNMR: `Romania trece acum prin cea mai periculoasa perioada de la mineriade... Țara a devenit critic de vulnerabilă`

Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), Alexandru Cumpănașu, trage un semnal de alarmă cu privire la evenimentele politice grave din țară și din vecinătatea țării noastre. El e de părere că situația în anul centenarului este una dramatică:

"Romania trece acum prin cea mai periculoasa perioada de la mineriade. Daca ar fi un simplu joc din mocirla interna nu m-as agita. Din pacate insa in acest moment Romania a devenit critic de vulnerabila si una din tarile unde marile puteri se lupta prin interpusi.

Dincolo de marii jucatori si mizele evidente, economice, politice, de securitate dintre acestia precum SUA, UE, China, Orientul Mijlociu Romania "beneficiaza" in aceasta criza extrem de adanca, mult mai adanca decat se poate vedea sau intui public de o activitate febrila a serviciilor de informatii maghiare, moldovene, ucrainene, sarbe.

Dar de departe serviciile secrete maghiare sunt intr o ofensiva fara precedent pe teritoriul Romaniei ajungandu se ca in Harghita si Covasna cu "subventii" din Ungaria sa fie cumparat peste 70 la suta din pamant si retrocedarile sa fie in proportie de 90 la suta in favoarea agentilor de influenta maghiari. ROMANIA trece pe langa o prapastie adanca ce poate conduce chiar la razboi civil si o pulverizare a statului.

De aceea CNMR va lupta cu toate fortele pentru a mentine forta statului si unitatea acestuia cu orice pret. Avertizam doar populatia ca traversam o criza cu mult mai periculoasa decat se vede", a declarat Presedintele CNMR la o intalnire cu conducerea CNMR Bucuresti.