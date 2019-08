Alexandru Cumpănașu, prima REACȚIE după ce INML a finalizat raportul în cazul Alexandrei Măceșanu

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a reacționat la vestea că INML a finalizat analizele rămășițelor din casa de la Caracal, iar raportul va fi trimis familiei Alexandrei.

"Am aflat că a fost finalizat raportul. Îl voi primi și eu de la doamna Pintea. Deocamdată nu știu despre ce este vorba, dar am cerut aceste verificări. Eu nu știu ce conține raportul, dar mi se pare normal să nu mai fie minciuni. Doamna ministru nu mi-a spus să fie clasificat, cu siguranță îl voi face public. Nu au reușit nimic? E ok. Dar trebuie să fie public, ca de asta tot alerg pe la instituții să aflați și dumneavoastră", a declarat Cumpănașu.