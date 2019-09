Alexandru Cumpănașu, reacție la suspendarea din Colegiul Național de Apărare: Încă o dovadă că nu (mai) sunt omul sistemului

Candidat la prezidențiale, Alexandru Cumpănașu, a fost suspendat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Național de Apărare, pentru declarațiile sale publice. Cumpănașu consideră că această decizie este încă o dovadă că nu mai este omul sistemului, așa cum s-a vorbit în spațiul public.

”Constat ca in SISTEM ordinul inca se executa nu se discuta. Pentru mine este un lucru bun: este inca o dovada ca nu (mai) sunt omul sistemului ci un om liber. Asa ca le multumesc tuturor oamenilot SISTEMULUI care actioneaza impotriva mea.

Isteria devoalarii increngaturilor diverselor aripi ale acestui SISTEM INFECT nu ma va opri sa merg pana la capat. Ramane insa expertiza mea pe zona de politici de aparare si securitate, VITALA unui Presedinte care stie Constitutia. Toate atacurile din ultima perioada ale cozilor sistemului imi intaresc convingerea ca am ales corect sa candidez si sa fac curatenie inclusiv in aceste zone obscure ale societatii. Un singur lucru as adauga: verificati va rog culoarea si afilierile celor de la aceasta fundatie si veti intelege pentru care candidat lucreaza SISTEMUL!

Odata cu pozitionarea securistilor din Fundatie de partea lui Iohannis imi si dau demisia dintr-o structura care bate din pinteni la ordinul stapanului”, a declarat Cumpănașu, pentru STIRIPESURSE.RO.