Alexandru Cumpănașu a RĂBUFNIT la Ministerul Sănătății - Solicitări FULGER în controlul privind activitatea INML

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a fost astăzi la Ministerul Sănătății, acolo unde a depus o plângere prin care cere verificări la INML. Solicitările au fost detaliate de Cumpănașu după discuția cu Sorina Pintea.

Citește și: BOMBĂ în Dosarul Caracal: plângere penală pe numele soției lui Gheorghe Dincă

"Prima vizează respectarea procedurilor legale de INML în realizarea acestor analize. Am cerut doamne ministru să dispună verificări privind scurgerea de informații către diverse persoane. Acele informații erau false, le-am infirmat public de două ori. Am solicitat verificări privind la normele interne privind comunicarea publică pe care le are INML. Eu chiar nu mai pot cu oamenii ăștia. Să îl lăsăm să lucreze? Rezultatul se vede la Săpoca", a declarat Cumpănașu.