Alexandru Cumpănașu anunță o primă victorie: Calnurile care i-au amenințat familia, puse sub acuzare

"IMPORTANT‼‼‼Mai sunt si procurori corecti: Am vesti proaste pentru clanurile BABOI, DINCA, TANDAREI si persoane care in NUMELE LOR au actionat impotriva mea si a familiei mele‼‼‼ Fata de plangerea penala depusa de mine , am fost instiintat de PARCHET si IGPR ca s-a dispus INCEPEREA URMARIRII PNALE si constituirea dosarului penal‼ Amenintarile sunt de o gravitate fara precedent atat la adresa mea, a familie mele dar si a altor persoane apropiate: omor, rapire, viol, santaj, tortura‼‼‼ INCEPEREA URMARII PENALE sper sa fie urmata de arestarea celor vinovati de urgenta‼ Probele sunt DIRECTE si ZDROBITOARE‼CLANURILE fata de care am depus plangerea sunt: CLANUL BABOI, CLANUL DINCA, CLANUL TANDAREI‼ Amenintarile sunt imposibil de scris aici❗ Multumesc in acelasi timp poporului roman pentru presiunea exercitata asupra institutiilor statului si solidaritatii cu noi, fapt ce a condus la excluderea din MAI a lui Alexe‼ Este insa prea putin‼ADEVARUL CONTEAZA SI IL ASTEPTAM: Sambata, 15 februarie: MITING DE PROTEST IN FATA POLITIEI CARACAL SI A PARCHETULUI DIN CARACAL‼‼‼", a scris Alexandru Cumpănașu pe pagina de Facebook.