Alexandru Cumpănașu e în DOLIU - Alexandra, una dintre fetele ucise la Caracal, era nepoate lui

Alexandru Cumpănaşu a dezvăluit, în direct la România TV, că una dintre fetele dispărute despre care se presupune că au fost ucise la Caracal, Alexandra, este nepoata sa. Acesta a declarat că a aflat despre această situaţie ieri, la ora 23.00. "Din acel moment nu am mai dormit!", a declarat Cumpănaşu.

"Imi e foarte greu să vorbesc de acest lucru. Noi în familie, avem o regulă, nu vorbim despre ceea ce se întâmplă în familia noastră. Dar fac acest gest pentru că jigodiile din fruntea statului român să nu aibă impresia că scapă. Fiecare dintre şefii acestor sisteme mă cunosc bine. Dacă mi-a intrat în cap că vor pleca, vor pleca! Şi o să vă dau detalii pe care poate nu le ştiţi. Ofiţerii de poliţie, în timp ce Alexandra era în casă, stăteau la poartă. În timp ce ea ţipa şi a fost auzită, erau opriţi de către procurori să intre. Deşi unii dintre ei au vrut să intre chiar şi fără să îndeplinească termenul de ora 6.00, procurorul de caz a dispus să nu se intre. Eu am aflat la 11 seara azi-nopate şi de atunci nu am dormit deloc.

Aici eu vreau ca nişte capete să cadă. Nişte jigodii să plece. Atenţie! (...) Art. 27 din Constituţie spune clar pentru toţi că un cetăţean, eu, nu un procuror sau poliţist care are autoritate, poate oricând să intre în domiciliul oricăriei persoane dacă o face pentru a salva viaţa unei persoane şi are indicii în acest sens. Păi ce judecător cretin a putut fi acela care pune rezoluţie ora şase? (...) Stă în faţa casei criminalului, să se îndeplinească termenul de ora şase, când are Constituţia de partea lui. Ce poliţist şi procuror are sufletul acesta? (...) STS, să dea trei adrese false? Cât de cretin, cât de prost să fii? Dacă şeful STS nu-şi dă demisia azi, vă asigur că mâine va fi plângere la Parchet pentru tot ceea ce s-a întâmpat la STS, de la soft până la clădirile de acolo. S-au băgat sute de milioane de euro, unde au ajuns banii ăia? În buzunarele cui?", a declarat, revoltat, Alexandru Cumpănaşu.