Alexandru Cumpănașu INTERVINE în scandalul ultrași-jandarmi de la metrou: 'Suporterii și sportul nu înseamnă să te bați ca derbedeii' / VIDEO

Alexandru Cumpănașu, președintele CNMR, a scris, pe Facebook, despre incidentele violente la metrou, în care acuză ultrașii de la Steaua și consideră că Jandarmeria a intervenit corect pentru a-i prinde pe scandalagii și a-i apăra, în același timp, pe oamenii de la metrou.

"DA. AICI ESTE VIOLENȚĂ‼️Și unii le plâng de milă acestor GOLANI‼️Eu NU‼️Suporterii și sportul nu înseamnă să te bați ca derbedeii cu alții ‼️Sau mai rău să ataci jandarmii care încearcă să te despartă‼️Suporteri stelisti și dinamovisti s-au luat la bătaie ca pe maidan‼️Jandarmeria a intervenit să-i despartă. Au fost loviți grav tot câțiva jandarmi‼️ După care golanii s-au întors să se rafuiasca mai departe și au fost prinși la metrou‼️ Milă față de ăștia eu nu am DELOC‼️ Nu poți merge cu copilul pe un stadion la un meci de fotbal ca în occident pt că apar toti drogații, alcoolicii, derbedeii și teribiliști dornici să facă scandal și să se bată ‼️ Așa că în acest caz NU îmi pare rău deloc pt golanii ăștia ‼️Vreau și eu o țară cu adevărat normală în care sportul să fie o plăcere și relaxare pt FAMILII, nu spațiul de manifestare al frustraților și derbedeilor‼️

Dacă vreti și dumneavoastră să scăpăm de derbedeii de pe stadioane vă aștept AICI:

#iubimnatura", scrie Alexandru Cumpănașu.

"In ziua de 02.10.2020, începând cu ora 15.00, s-a desfășurat meciul de fotbal dintre echipele CS Dinamo II și CSA Steaua, în cadrul Ligii a II-a, pe arena Ștefan cel Mare.

Premergător partidei de fotbal, suporterii celor două echipe s-au organizat în vederea susținerii acestora. Din informațiile detinute rezultă faptul ca o parte a suporterilor intenționau sa se agreseze reciproc.

Avand in vedere interdictiile legale cu privire la desfasurarea de astfel de actiuni in spatiul public, precum si intentiile vadite ale suporterilor de a genera actiuni violente, Jandarmeria si Politia capitalei au planificat si organizat un dispozitiv de ordine si siguranta publica care sa preintampine orice escaladare a violentelor in spatiul public.

Dispozitivul a fost organizat in mai multe zone de interes operativ. In jurul orei 13.00 au fost identificate doua grupuri de suporteri, respectiv un grup de aproximativ 60 de susținători ai echipei Dinamo, dispuși in zona Stefan cel Mare, precum si un grup de aproximativ 100 de suporteri ai echipei CSA Steaua dispus in zona Piata Muncii.

Suporterii stelisti s-au deplasat in grupuri de aproximativ 10 - 20 persoane, cu metroul catre statia de metrou Stefan cel Mare, unde intenționau sa se regrupeze pentru a se deplasa spre stadion in vederea producerii de violente.

Avand in vedere aceasta situatie, fortele de ordine aflate in dispozitiv in zona arenei din Stefan cel Mare au oprit grupul de suporteri la iesirea din statia de metrou, intezicandu-le deplasarea catre stadion unde se afla grupul advers de suporteri.

Precizam ca prin blocarea acestora au fost oprite actiunile violente care urmau a se produce intre membrii galeriilor.

In acest moment grupul de suporteri stelisti a refuzat sa respecte indicatiile fortelor de ordine, a fortat trecerea prin dispozitiv in incercarea de a continua deplasarea pe mai multe directii, o parte dintre acestia refugiandu-se in statia de metrou.

Jandarmii aflati in dispozitiv au procedat la insotirea acestora, in vederea prevenirii escaladarii starii de tensiune si asigurarii ordinii si siguranței publice, precum si a protejarii celorlati cetateni in statia de metrou.

Cu aceasta ocazie, s-a constatat ca un grup violent de suporteri a intrat intr-o garnitura de metrou stationata, creand panica in randul calatorilor.

Jandarmii prezenti la fata locului au cerut suporterilor sa paraseasca garnitura de metrou, moment in care 2 jandarmi au fost agresati, trasi cu forta in metrou si sechestrați de catre huliganii din cadrul galeriei aflati la fata locului.

S-a intervenit cu forte suplimentare, jandarmii procedand la izolarea si extragerea grupului de suporteri violenti din metrou, luandu-se masura imobilizarii acestora in vederea aplicarii masurilor legale.

Cu ocazia controlului corporal executat asupra acestora au gasite obiecte contondente, arme albe si mijloace pirotehnice pe care intentionau sa le foloseasca in actiunea din spatiul public.

Ulterior au fost conduse la politie un numar de 30 de persoane, in vederea identificarii acestora.

Ca urmare a acestor incidente au fost luate următoarele masuri:

-sesizarea parchetului competent sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj, fapta prevazuta de art. 257 C.pen., a infractiunii de tulburarea a ordinii si linistii publice fapta prevazuta de art. 371 C.pen, și a infractiunii de efectuare de operatiuni cu materiale pirotehnice fara drept fapta prevazuta de Legea 126/1995.

De asemnea, au fost aplicate 28 de sanctiuni contraventionale, urmand a se continua cercetarile in acest caz.

Va siguram ca interventia Jandarmeriei Romane a avut ca principal obiectiv prezervarea climatului de ordine si siguranta publica si asigurarea securitatii cetatenilor aflati in zona in acel moment", precizează Jandarmeria București.