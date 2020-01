Alexandru Cumpănașu, memoriu depus la procurorul general: Ce îi cere lui Bogdan Licu

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, una dintre fetele care a fost răpită, violată și ucisă de Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, a depus la Parchetul General un memoriu, prin care cere infirmarea rechizitoriului procurorilor DIICOT.

"Astazi am depus la Procurorul General MEMORIUL promis ieri cu privire la solicitarea familiei Macesanu/Cumpanasu de infirmare a rechizitoriului intocmit de DIICOT. Am detaliat dupa cum se poate vedea punctul nostru de vedere cu privire la modul in care DIICOT a realizat urmarirea penala in dosar: in mod defectuos, neprofesionist si cu grave abateri. Mai mult decat atat procurorii DIICOT de caz au favorizat familia Dinca prin refuzul expertizelor propuse de noi, audierii martorilor identificati si restul dovezilor propuse in ultimele 6 luni‼ Ramane la latitudinea Procurorului General daca va tine cont de acest memoriu dar NOI ca familie stim ca ne-am facut datoria fata de Alexandra. Va putem transmite atat dumneavoastra cat si statului roman: marsul de sambata este doar INCEPUTUL luptei noastre pentru Alexandra si Luiza in strada si impotriva clanurilor interlope din intreaga tara", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.

