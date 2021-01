Alexandru Cumpănașu, replică usturătoare pentru un profesor de la Babeș-Bolyai: 'Un papagal cu aere de babuin'

Alexandru Cumpănașu îi dă o replică usturătoare lui Ciprian Mihali, conferenţiar doctor în cadrul Departamentului de Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, după criticile la adresa sa: „atât de bine îți faci treaba de baron universitar încât 4 din 5 studenti din Romania nu profesează în domeniul în care a finalizat cursurile unei universități”. Reacția lui Cumpănașu vine după ce Mihali l-a acuzat pe Alexandru Cumpănaşu că „încurajează violent ura copiilor față de școală și față de profesori și se asociază, pe ritmuri de manele”.

Alexandru Rafila: Până la finalul lunii septembrie 5 milioane de români ar putea fi vaccinați anti-COVID

„Un papagal cu aere de babuin de la Babeș Bolyai care își spune si profesor ma critica zilele trecute pentru ca le explic la elevi drepturile și obligațiile și pentru ca ii indemn sa și le apere. Ei bine, le spun și acum: dictatura și sclavagismul s-au terminat în școală. De acum exista Cumpanasu care va avea grija sa respecte și profesorii legea si elevii. Individul acesta, după ce a fost dat afara din Agentia Francofoniei intr-un context pe care îl cunosc foarte bine, condamna cu un tupeism demn doar de un baron universitar atitudinea mea tranșanta în aplicarea legii si la nivelul cadrelor didactice nu doar pentru elevi. Caricatura aceasta de intelectual pe care cred ca îl cheamă Mihali manipula scriind ca eu încurajez elevii la ura împotriva profesorilor. Venind de la un frustrat ca el din motive evidente dacă l-ati cunoaște nu m-a mirat prea tare. Mai grav a fost ca unii l-au citat, făcând evident un efort urias din multe zone de oprire a mea din procesul de scoatere a elevilor din era sclavagista. În realitate oricine se uita pe contul meu de tiktok vede ca le citesc din legi elevilor ULUITI ca au și drepturi. Si nu doar ei ci și noi PARINTII. În viziunea cetățeanului turmentat de mai sus (prietenii știu de ce), elevii ar trebui probabil sa continue sa fie abuzați fizic și psihic de către UNII profesori; notele la testele scrise sa vina după 3 luni (asa cum mi s-a prezentat cu probe de către unii elevi) și nu în MAXIM 2 săptămâni cum prevede LEGEA; părinții și copiii ar trebui sa tacă din gura și sa nu spună nimic de faptul ca la clasa 0 se fac ore intr-un mod halucinant sau ca scoala nu le-a dat nici acum tableta sau laptop pt a învăța online deși art 32 din Constitutie scrie cu "litere de aur" ca invatamantul este gratuit! Baronul universitar este nemulțumit (probabil ca și un deputat liberal rătăcit prin parlament sub puterea votului de 30% din populație din Decembrie) de faptul ca ii informez pe elevi ca profesorii NU au voie sa dea teme care cumulat la toate materiile sa nu depășească realizarea lor 1 ora (ciclul primar) sau maxim 2 ore (gimnaziu și liceu). Același comunist în haine noi, obișnuit cu dictatura profesorului este deranjat probabil și ca exista un Statut al Elevului care TREBUIE respectat. Conform acestuia elevii au dreptul la protejarea propriei imagini (art 6, alin 2) sau multe alte drepturi ce țin de o relație de parteneriat între profesori și elevi și nu una de STAPAN - SCLAV cum este acum. Ba mai mult, exista nenumărate ordine de ministru și legea 1/2011 care reglementează clar ce reguli trebuie sa respecte elevii dar și profesorii. UNII dintre ei (profesori) tratând în bătaie de joc elevii, cerând BANI pt cadouri de ziua de naștere sau solicitând elevelor adolescente sa li se trimită filmulețe cu ele făcând flotări sau alte mișcări "lascive" cum se exprima BARONUL pt a le pune note la sport. Toate acestea sunt ILEGALE si le-am explicat elevilor cu legea în fata unde scrie și cum scrie. Dar BARONIADA unor profesori obosiți de viata sau pe care i-a uitat Dumnezeu prin învățământ în loc sa meargă la pensie s-a revoltat în fata ADEVARULUI aflat de elevii care au început sa-si apere și sa-si ceara drepturile prevazute în LEGI. Inspectorii scolari generali, numiți EXCLUSIV politic, la fel și directorii de scoli când au aflat ca urmează procese pt ca au ABUZAT de elevi sau le-au încălcat drepturile, si-au cautat repede un BARON sa-i apere. Eu le transmit tuturor celor care cred ca pot sa-si bata joc de copiii României ATAT: ACUM atât ei cât și părinții lor au un partener important în mine în lupta pt schimbarea acestui sistem INFECT de învățământ care trebuie sa înceapă cu schimbarea MENTALITATII de stăpâni de sclavi a UNOR profesori și terminând cu simplificarea și tăierea în carne vie la nivelul încărcăturii scolare. In viziunea BARONULUI - BABUIN și a câțiva profi probabil ca este normal și sa aibă elevii 23 de materii la clasa a-12-a sau 14 la clasa a-6-a la care se dau teme in prostie fără logica, coerenta, coordonare intre profesori, etc. Pai dacă legea spune ca profii trebuie sa nu ARUNCE cu teme aiurea la fiecare materie atunci nu este normal sa se respecte. Pentru babuinul de la Babeș Bolyai ei bine nu. Pt el și unii profi, CUMPANASU este raul suprem. Cum sa îndrăznească elevii sau părinții sa-i întrebe ceva sau doamne ferește mai rau: sa invoce legea. Pentru același BABUIN care le plânge de mila profilor din preuniversitar când el are salariul de 300% mai mare decât ei este normal probabil si sa se facă ore online la gradinita. La 5 ani un copil în fata unui telefon stresat ca nu-l baga "doamna" in seama. Ii sugerez papagalului asta ca pe viitor sa urmărească mai cu atenție legile, poate le și citește dacă nu este prea "destept" si abia după aceea urla și jignește oameni ca mine care mi-am luat din timpul meu și al familiei mele foarte mult pentru a le CITI și răspunde elevilor la întrebări legate de drepturile lor. Dar cum BABUINII dintre oameni sunt încă la faza executării unor ordine nu am mari așteptări. Insa voi posta de acum mult și des despre DEZASTRUL din învățământul romanesc AICI pe Facebook. Poate-poate se trezește și națiunea asta la realitate și înțelege ca din păcate nu toți profesorii ne respecta copiii și mai ales drepturile lor si ale noastre de parinti. Cât despre BABUINUL de la BABES BOLYAI mai am un ultim mesaj: atât de bine îți faci treaba de BARON universitar încât 4 din 5 studenti din Romania NU profesează în domeniul în care a finalizat cursurile unei universități. Adica peste 80% dintre studenții romani fac degeaba facultatea draga BABUIN UNIVERSITAR. În condițiile astea eu cred ca se impune o atitudine RADICALA asa cum este a mea în schimbarea învățământului romanesc și nu a unei MAFII care se protejează sa nu cumva sa aflam noi ce se întâmplă cu voi. Cat despre ura fata de profi, orice om cu o minima bruma de inteligenta (nu este și cazul tău.Te-a scutit Dumnezeu de aceasta calitate) ar putea observa în cele peste 3000 de clipuri de pe tiktok ca fac diferenta între profesorii care-si fac treaba corect și cei care-si bat joc. Ba mai mult le-am explicat elevilor și obligatiile lor în raport cu scoala. Ne mai "auzim" curând cu dovezi ale FALIMENTULUI INVATAMANTULUI ONLINE SI NU NUMAI DIN ROMANIA”, scrie Cumpănașu pe Facebook.