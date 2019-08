Alexandru Mateiu: Cu puţină atenţie, cu puţin noroc la finalizare, puteam să câştigăm

Fotbalistul Alexandru Mateiu a declarat, joi seară, după meciul cu AEK, scor 0-2, că Universitatea Craiova ar fi putut câştiga meciul dacă ar fi avut noroc la ocaziile avute potrivit news.ro.

“Cred că am făcut o partidă bună. Mai ales în prima repriză am avut ocazii mari de a marca. Nu a intrat. Apoi au intervenit două faze foarte simple. Cred că AEK poate să joace mult mai bine. Noi cu puţină atenţie, cu puţin noroc la finalizare, puteam să câştigăm. O atmosferă foarte frumoasă, m-am bucurat să-i aud (pe copii) şi sunt mândru de ei. Nu avem nicio scuză, trebuia să marcăm, să câştigăm. Dar ăsta este fotbalul, mergem mai departe. La retur mergem să dăm totul pe teren. Ce o fi o fi”, a spus Mateiu la Look Plus.

Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa AEK Atena, în prima manşă a turului trei preliminar al Ligii Europa. Golurile au fost marcate de Mantalos ’60 şi Livaja ’85.

Meciul retur va avea loc joia viitoare, la Atena.