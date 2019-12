Alexandru Pașcanu este sigur de participarea la Euro 2021 - În vara lui 2021 vom fi în Ungaria şi Slovenia, veţi vedea!

Fotbalistul Alexandru Paşcanu a declarat, pentru frf.ro, că a declarat că este încrezător în şansele selecţionatei de tineret de a se califica la Euro-2021. El consideră şi că Mirel Rădoi poate califica naţionala mare la Campionatul European din 2020, potrivit news.ro

“Grupa este foarte echilibrată, sunt patru echipe care speră să termine pe primele două locuri. Ucraina pare ieşită din cărţile calificări, dar veţi vedea că va pune probleme mari în continuare. Danemarca pare favorită la primul loc, însă cred că vom recupera pe teren propriu punctele pierdute în deplasare. E greu, dar nu imposibil. Iar Finlanda şi Irlanda de Nord sunt formaţii capabile să producă surprize. (…) După mulţi ani cred că putem spune şi noi cu mândrie că suntem România şi trebuie să ne calificăm. Am arătat că merităm să fim acolo, am învins Croaţia şi Anglia, am remizat cu Franţa şi am pierdut în a doua repriză cu Germania. În vara lui 2021 vom fi în Ungaria şi Slovenia, veţi vedea!”, a spus Paşcanu.

El a menţionat că experienţa din vară îi motivează pe el şi pe colegii săi din naţionala de tineret. “A fost un an extraodinar datorită experienţei din Italia! La Euro 2019 am trăit cele mai frumoase momente din cariera mea de până acum. Nici nu pot spune în cuvinte ce am simţit acolo. Experienţa din vara aceasta ne motivează şi în această campanie! Am văzut cum este şi ne dorim enorm să ajungem din nou acolo. Avem o şansă mare. Atunci când îţi doreşti ceva şi munceşti pentru a obţine, nu poţi să nu te bucuri la final. Familia U21 există în continuare. Abia aşteptăm să ne revedem. Suntem foarte uniţi, suntem prieteni. Ştiu că este un clişeu în fotbal, dar credeţi-mă că la noi chiar se aplică: forţa grupului ne dă o putere extraordinară. Venim cu inima deschisă la lot, e ca o reîntâlnire între prieteni, jucători, staff şi suporteri, la meciuri”.

Paşcanu i-a urat succes lui Mirel Rădoi la conducerea primei reprezentative. “Îl felicit şi îi urez succes! Trebuie să avem încredere în el, este un antrenor extraordinar şi cred că poate califica România la Euro-2020. Pentru mine a fost o plăcere să lucrez cu dânsul, m-a învăţat multe, mai ales că joc pe acelaşi post pe care a evoluat şi dumnealui. Îmi doresc să ne calificăm din nou la EURO pentru că va fi şi meritul dânsului dacă reuşim. Ştiu cât a muncit cu noi şi ar fi păcat să nu aibă această satisfacţie, aceea de a ne vedea din nou la un turneu final”.