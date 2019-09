Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor: Drumul de la piața de frontieră la piața emergentă este un moment indelung asteptat in economia romaneasca

Ziua de 26 septembrie 2019 marcheaza un moment indelung asteptat in economia romaneasca, odata cu tranzitia Romaniei de la “piata de frontiera” la “piata emergenta” din punctul de vedere al bursei de valori, traseu parcurs de la lansarea Bursei de Valori Bucuresti in 1995.

Statutul de piata emergenta este confirmat de o capitalizare a companiilor listate depasind 170 miliarde lei (+14% fata de finele lui 2018) si indicele BET in primele 6 luni 2019 crescand cu aproape 20% (locul doi in UE), in conditiile unei integrari din ce in ce mai puternice a fluxurilor comerciale si de capital ale Romaniei in Europa, ale evolutiei investitiilor straine si ale functionarii unui sistem financiar modern si bine reglementat in tara noastra.

Performantele economice si dezvoltarea sustenabila care au cararacterizat evolutia Romaniei in ultimii ani constituie o platforma solida de stabilitate, oportunitati investitionale si perspective de randament care incurajeaza dezvoltarea burselor de valori performante si cu grad inalt de lichiditate si contributia lor la stimularea in continuare a cresterii economice si incluzive a Romaniei.

Prin capacitatea burselor de valori de mobilizare a resurselor financiare, de crestere a accesului IMM la finantare si consolidare a guvernantei corporative si practicilor de afaceri in beneficiul operatorilor economici, al investitorilor si consumatorilor, in corelatie cu beneficiile pietei unice si libera circulatie a capitalului, economia Romaniei isi va accelera cresterea, volumul investitiilor in infrastructuri esentiale va creste si vor putea fi atinse mai usor obiectivele sociale ale Guvernului.

Guvernul Romaniei va continua promovarea de politici fiscale, procese si masuri coerente si aliniate legislatiei si normelor europene de stimulare a functionarii, capitalizarii si lichiditatii bursei pentru o mai buna conectare la evolutia PIB, de recompensare a investitiilor in mediul de afaceri sanatos si de sustinere a unei intelegeri aprofundate a rolului pietelor financiare si alocarii capitalului in progresul societatii, in scopul maximizarii contributiei burselor la performantele economiei de piata si atingerii standardului de “piata dezvoltata”.