Alexandru Petrescu participă la reuniunea OCDE de la Paris

Ministru Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, participă la reuniunea Consiliului Ministerial 2019 al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care are ca tema principala tranzitia digitala

„Miercuri, 22 mai 2019, particip la Paris, la reuniunea Consiliului Ministerial 2019 al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care are ca tema principala tranzitia digitala. Cu aceasta ocazie, Romania va adera la Recomandarile OCDE privind Inteligenta Artificiala, alaturi de cele 36 de tari membre ale Organizatiei, 2 state candidate si 3 aspirante la statulul de membre OCDE din America Latina, in prezenta Secretarului General al OCDE Guria si al prim-ministrului Slovaciei Pellegrini( tara care detine presedintia Ministerialei Organizatiei).Recomandarile OCDE privind Inteligenta Artificiala reprezinta primul instrument de cooperare interguvernamentala in domeniu, iar Romania este singura tara europeana non-membra a OCDE care adera la aceste recomandari.

Romania este ferm angajata pe drumul de tranzitie etapizata, eficace si sustenabila catre o societate sustinuta de Inteligenta Artificiala. Vom lucra pentru adoptarea inteligentei artificiale in conditii de siguranta in toate aspectele vietii cotidiene si economice, vom sprijini cercetarea fundamentala pentru a dezvolta o inteligenta artificiala autentica si vom realiza aceste obiective fundamentale in viitorul apropiat, punand in centrul preocuparii noastre valorile si drepturile omului.

In acest sens, Romania actioneaza deja pe multiple planuri: (i) suntem in proces de elaborare a primei strategii nationale in domeniul Inteligentei Artificiale, care va fi postata pentru dezbatere publica pana la finele anului 2019; (ii) in calitate de stat care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene, Romania a sprijinit negocierile cu succes in cadrul Programului Europa Digitala, program ce detine o componenta de finantare dedicata adoptarii Inteligentei Artificiale (inclusiv dezvoltarii cunostintelor digitale asociate acesteia); (iii) lucram cu Comisia Europeana si cu puternicul sector IT din Romania sa potentam retelele de inovare digitala europeana cu initiative asociate Inteligentei Artificiale”