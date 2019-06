Alexandru Petrescu s-a reîntâlnit la Tel Aviv cu Benjamin Netanyahu

Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, s-a reîntâlnit la Tel Aviv cu Benjamin Netanyahu.

''M-am reîntâlnit la Tel Aviv cu Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Statului Israel - totdeauna o buna ocazie sa împărtășim din preocupările ambelor tari in domeniul securitatii cibernetice, discutand și despre soluțiile pe care, printr-o buna colaborare interstitutionala, le putem implementa pentru a preîntâmpina riscul in creștere din perspectiva atacurilor cibernetice. Israelul este un reper privind disciplina in domeniul securitatii cibernetice, chiar și in componenta privată, unde 84% dintre companii aloca un buget dedicat soluțiilor de preîntâmpinare a incidentelor cibernetice, 63% dintre acestea neinregistrand astfel de incidente. Doar împreuna putem raspunde mai bine, mai eficient provocărilor din ce in ce mai frecvente și mai sofististicate din domeniu securitatii cibernetice!'', a scris Alexandru Petrescu.