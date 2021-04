Alexandru Rafila acuză că noile criterii pentru carantină reprezintă un act de război al consilierilor lui Vlad Voiculescu la adresa INSP

Reprezentantul României la OMS, deputatul Alexandru Rafila (PSD), a declarat marți la Antena 3 despre ordinul Ministerului Sănătății prin care s-au introdus noi criterii pentru carantinarea localităților, că actul conține criterii care nu sunt cuantificabile.

„Ordinul cred ca nu a fost elaborat impreuna cu INSP ci mai degraba a fost elaborat de echipa de consilieri personali ai dlui ministru, dintre care unii sunt medici dar nu au specialitate medicala. Ne confruntam cu incercarea de a prelua controlul INSP”, a declarat Rafila.

„Anumite elemente (criterii pentru carantinare) au fost folosite si in trecut, dar unele nu sunt cuantificabile. De exemple rata de pozitivitate din ultimele 14 zile nu poate fi calculata in mod real. La fel, la numarul de teste efectuate in ultimele 7 zile, exista foarte mari discrepante, lucrul acesta e foarte imprecis”, a adăugat acesta.