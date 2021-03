Alexandru Rafila, despre SCANDALUL cu publicarea datelor privind testarea: 'Dacă postezi niște date care sunt incorecte, e un dilentantism'

Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD, intervine în controversele legate de publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor privind testarea și rata incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus. Premierul Florin Cîţu a anunţat, luni, că vor fi făcute verificări dacă Ministerul Sănătăţii a respectat legislaţia când a publicat aceste date.

Întrebat luni seară, la B1 TV, ce i se pare în neregulă în acest caz și dacă autoritățile trebuie să se prezinte, defalcat, pe județe, situația testărilor și a vaccinărilor, Alexandru Rafila a răspuns: ”În primul rând, trebuie să știm informații precise, exacte. Informațiile publicate inițial de Ministerul Sănătății s-au dovedit doar parțial adevărate și au necesitat corecturi ulterioare. (...) Eu cred că un organ central al administrației publice, cum este Ministerul Sănătății, trebuie să ofere date care să ducă la înțelegerea situației și să ofere și încredere cetățenilor. Dacă postezi niște date care sunt incomplete sau incorecte, mi se pare că e un dilentantism. Eu nu văd altceva decât un efort de comunicare, mai degrabă, pe care îl face domnul ministru, cum am spus și atunci când am depus moțiunea simplă, e o chestiune de personal branding, nu are nicio legătură cu gestionarea situației. Sigur că dacă e nevoie de anumite avize, ele trebuie luate, mai ales că aceste baze de date, platforme informatice, sunt administrate de anumite instituții. Mi se pare normal să colaborezi cu aceste instituții în momentul în care faci publice datele”, a declarat Rafila.

Citește și: IPS Teodosie, ieșire la adresa Guvernului! ‘Suntem amenințați în aceste zile’

Totodată, deputatul PSD a insistat că este nevoie de publicarea acestor informații însă cu respectarea confidențialității datelor personale.

”Trebuie să avem acces la date cu o condiție, este vorba despre confidențialitatea datelor personale. Sper că domnul ministru nu încearcă să publice și datele personale ale celor care au fost testați sau vaccinați. Adică, transparență, dar o transparență anonimizată. Este evident că trebuie să știm care este numărul de teste care se realizează într-un județ sau altul”, a mai spus Alexandru Rafila.