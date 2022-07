Alexandru Rafila: 'Nu este exclus să înregistrăm circa 10.000 de cazuri Covid zilnic! Nu sprijin introducerea stării de alertă!'

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, precizează că personal nu sprijină o eventuală reintroducere a stării de alertă, pe fondul agravării bilanțului Covid-19.

„Un astfel de demers este unul extrem, care poate fi luat numai în situația în care lucrurile scapă de sub control și nu cred că vom ajunge într-o astfel de situație. Asistăm la continuarea creșterii începute în urmă cu circa patru săptămâni, așa-numitul val al șaselea (...). Cred că această tendință crescătoare va continua circa trei-patru săptămâni, până la jumătatea lunii august. Noi am prezentat diverse variante de prognoză generate de Institutul Național de Sănătate Publică și nu este exclus ca în săptămânile următoare să înregistrăm o medie zilnică de circa 10.000 de cazuri, însă lucrul acesta nu este neașteptat, important este să fim pregătiți din punct de vedere al acordării asistenței medicale, atât din punct de vedere ambulatoriu sau mai ales din punct de vedere ambulatoriu, ca să evităm supraaglomerarea spitalelor și pe de altă parte să avem suficient de multe paturi pregătite pentru pacienții care fac eventuale forme mai grave sau complicații (...). În acest moment, la nivel național avem ocupate circa 10% din totalul paturilor alocate pentru pacienții Covid, o situație asemănătoare, chiar un procent la mic la nivelul secțiilor de Terapie Intensivă”, a spus ministrul la RFI.

Alexandru Rafila recomandă populației să poarte masca de protecție în spațiile închise aglomerate: ”Noi am luat deja măsura utilizării măștii în unitățile sanitare, avem o bază legală pentru acest lucru. E vorba de un ordin de ministru care reglementează măsurile de oprire a transmiterii nozocomiale a unor infecții, inclusiv se poate aplica la Covid-19, deci toate unitățile sanitare au la dispoziție actul normativ și comunicarea făcută de către Ministerul Sănătății, ca să introducă utilizarea măștii în spații închise în unitățile sanitare (...), însă noi nu avem la dispoziție în momentul de față, Ministerul Sănătății nu are la dispoziție o pârghie legală, care să impună obligativitatea măștii în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun. Rămâne de văzut în perioada următoare dacă Guvernul va aduce în dezbatere acest lucru. Sigur, noi o să facem un raport, ca să prezentăm Guvernului situația epidemiologică, pe de o parte, pe de altă parte, recomandările OMS. Știți bine că încă de acum o lună de zile, noi am recomandat utilizarea măștii în spațiile închise și mijloacele de transport în comun, utilizarea corectă a măștii și încercăm să lămurim populația, mai ales persoanele vulnerabile, să facă acest lucru atunci când se deplasează în astfel de incinte închise sau în transportul în comun”.

Întrebat dacă va cere Guvernului să creeze cadrul legal pentru reintroducerea măștii obligatorii în spațiile publice închise, ministrul Sănătății a răspuns: ”Există un Comitet Național pentru Situații de Urgență și vom aduce în discuție la CNSU acest aspect”.

Solicitat să spună dacă va face o propunere explicită, Alexandru Rafila a precizat: ”Va fi o propunere care va fi discutată de specialiști și să putem să avem o rezolvare. Eu mizez în continuare pe convingerea populației, pentru că e extrem de important să înțelegem acest lucru, o măsură coercitivă, dacă este aplicată incorect, adică vă dau un exemplu: utilizezi masca și o ții sub nas, chestiunea asta n-are nici un fel de valoare, din punct de vedere al prevenirii transmiterii infecției, mai ales având în vedere și contextul, cu temperaturi mai ridicate și așa mai departe, cred că trebuie să găsim o soluție care să facă populația participativă și nu să se opună în vreun fel, fie prin purtarea incorectă a măștii sau prin nepurtarea măștii, unei măsuri administrative. Probabil că ar trebui să informăm mai mult și n-ar trebui să facă doar Ministerul Sănătății chestiunea asta, să încercăm să folosim și mijloacele media de informare a populației referitoare la utilitatea măștii în această perioadă”.

Întrebat dacă este exclusă reintroducerea stării de alertă, ministrul a răspuns: ”Aici nu pot să mă pronunț, este o chestiune care depășește competența Ministerului Sănătății. Eu sper să nu fie nevoie de așa ceva, dacă noi o să reușim să gestionăm bine din punct de vedere al asistenței medicale, dacă oamenii înțeleg să aplice măsurile acestea simple, cum ar fi utilizarea măștii, eu personal nu sprijin un astfel de demers, pentru că el este unul extrem, care poate fi luat numai în situația în care lucrurile scapă de sub control și nu cred că vom ajunge într-o astfel de situație”.

Întrebat ce le transmite medicilor de familie care încă sunt reticenți în privința implicării în campania de vaccinare, ministrul Sănătății a răspuns:

”Eu îi rog pe toți medicii de familie să înțeleagă că suntem în echipă, nu neapărat cu mine, suntem toți lucrătorii din domeniul sănătății în echipă, avem responsabilități față de pacienții noștri și noi ca și administratori căutăm soluții care să le înlăture temerile. Lucrăm acum la elaborarea unui act normativ care să introducă o limită a pierderilor mult mai mare. Ne dăm seama, e vorba despre un vaccin multidoză, cu o stabilitate redusă în timp după deschiderea unui flacon și e clar că medicii de familie trebuie să fie protejați împotriva unor eventuale despăgubiri financiare pe care ar trebui să le suporte, dacă se pierde vaccin. E un vaccin care se pierde și vom introduce o limită de 50% la pierderile de vaccin pentru Covid-19 și mai mult, tot în perioada următoare, vom deschide și alte centre de vaccinare în unități sanitare, care să permită accesul populației, mai ales că noi sperăm ca în toamnă, odată cu apariția noului vaccin adaptat tulpinii circulante sau tulpinilor circulante de tip Omicron, să existe un interes și o creștere a interesului pentru vaccinare, care în această perioadă este destul de scăzut”.