Alexandru Rafila exclude noi restricții după explozia cazurilor de coronavirus: Recomandare cu privire la portul măștii de protecție

Alexandru rafila, ministrul Sănătății, a spus, marți seara, la România TV, că nu se vor opri activitățile după creșterea numărului de cazuri, dar că se recomandă masca în zonele aglomerate.

"Nu cred că se va ajunge la restrângerea activităților publice. Schimbarea a modului de a reacționa al autoriăților, mai ales că nu sunt forme grave. Nu cred că va exista o problemă de sănătate publică.

Mască recomand, nu ca obligativitate. În unitățile sanitare, da. Am rugat toți șefii unitățlilor sanitare să utilizeze masca. La nivelul populației, cred că este clar, am văzut deja oameni care poartă mască. Principalul loc în care se transmite virusul este în mijloacele de transport. Am avut prieteni care s-au infectat în avion", a spus Alexandru Rafila.