Alexandru Rafila se declară ȘOCAT de înclinația unor români spre medicamente-minune în dauna vaccinului testat clinic

Reprezentantul României la OMS, deputatul Alexandru Rafila (PSD), a declarat luni, la Antena 3, că este surprins de ușurința cu care românii aleg să aibă încredere înte medicamente prezentate ca fiind miraculoase dar care nu au în spate studii.

„Nu cred in tratamentele-minune. Diferenta intre tratamentele-minune si tratamentele agreate medical este ca medicamentele-minune sunt doar afirmate dar nu sunt demonstrate (...) Pe mine ce ma frapează este usurinta cu care oamenii imbratiseaza un tratament-minunte despre nu sunt studii, in schimb sunt reticenti fata de un vaccin care are in spate studii clinice. Mi se pare ciudat. Partea de comunicare nu a fost intotdeauna cea mai izbutita si a dus la aceste indoieli ale publicului. Sunt aparitii in zona publica care nu fac nimic altceva decat sa se hraneasca din aceasta zona de asteptare a oamenilor pentru un medicament miraculos”, a declarat Alexandru Rafila.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunţat luni că nu recomandă utilizarea medicamentului antiparazitar Ivermectină pentru prevenirea şi tratamentul infecţiei cu SARS-CoV-2, în afara studiilor clinice controlate, relatează AFP. Eficacitatea Ivermectinei împotriva coronavirusului, prezentată uneori pe reţelele sociale ca un remediu "miraculos", nu a fost dovedită ştiinţific, susţine EMA.