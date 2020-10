Specialiștii Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel au fost ignorați total de Guvern în gestionarea epidemiei de coronavirus

Profesorii dr. Alexandru Rafila și dr. Adrian Streinu Cercel sunt ignorați de zona guvernamentală în actul de gestionare a pandemiei Covid. Invitați la Antena 3, cei doi spacialiști au mărturisit că în ciuda experienței și a recomandărilor de care se bucută la nivel internațional în epidemiologie, Guvernul României se ferește să-i folosească, mai ales după intrarea lor în lumea politică. Mai mult, profesorul Alexandru Rafila a mărturisit că în ciuda exploziei de cazuri Covid din ultima vreme Comitetul Tehnic la Comitetul Național pentru Situații de Urgență nu s-a mai întrunit de multă vreme, pentru că nu a fost solicitat, deși existanța lui se justifică prin gestionarea situațiilor de criză, cum este cea de acum, determinată de explozia de cazuri Covid.

„Eu personal am contacte relativ puține cu zona guvernamentală. Sunt în două comisii tehnice, Comisia de Tehnică a Ministerului Sănătății, acolo mă întâlnesc cu colegii, lucrăm, facem propuneri către minister, care sunt sau nu sunt agreeate și mai există un Comitet Tehnic la Comitetul Național pentru Situații de Urgență, însă acela nu s-a mai întrunit de mai mult timp”, a declarat profesorul Alexandru Rafila.

„Eu nu fac parte din comisiile Ministerului Sănătății, dar am contacte cu ministrul Sănătății și am avut întâlniri pe tema terapiilor intensive și ce avem de făcut cu ele și a fost o întâlnire zilele trecute cu toți reprezentanții spitalelor care sunt Covid, respectiv cu șefii de la terapia intensivă și am discutat despre modul în care vom putea susține pacienții critici, pentru că 5% din ceea ce vedem noi în fiecare zi ajung la terapie intensivă”, a declarat profesorul Adrian Streinu Cercel.