Alfonso Feijoo, preşedintele federaţiei spaniole de rugby anunță: Vrem rejucarea meciului cu Belgia

Alfonso Feijoo, preşedintele federaţiei spaniole de rugby, a declarat că îşi doreşte rejucarea meciului cu Belgia, pierdut, scor 10-18, care a dus la calificarea României la Cupa Mondială. El a mai spus că vicepreşedintele World Rugby, argentinianul Agustin Pichot, i-a transmis că ar fi reacţionat mai rău ca jucătorii spanioli, care au contestat vehement deciziile arbitrilor români.

"Este adevărat că decizia arbitrilor s-a luat în urmă cu câteva luni, dar noi am solicitat schimbarea de arbitri. Am cerut şi acest lucru, dar şi schimbarea terenului, dar nimic nu s-a făcut. Dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva cu All Black, s-ar fi schimbat arbitrul. Este adevărat că la final, jucătorii noştri au acţionat inacceptabil, deşi nu au lovit arbitrul, şi cer scuze tuturor. Dar după ce am vorbit cu Agustin Pichot, vicepreşedintele World Rugby, care este un argentinian şi a fost un jucător de rugby, el mi-a spus că ar fi acţionat mai rău la final ca jucătorii noştri", a declarat Feijoo la libertaddigital.com, conform News.ro.

Echipa naţională de rugby a României a obţinut calificarea la Cupa Mondială din Japonia, din 2019, în urma succesului surprinzător obţinut de Belgia în faţa Spaniei, cu 18-10 (12-0), săptămâna trecută, în Rugby Europe Championship.

Ibericii consideră că victoria Belgiei în faţa Spaniei l-a avut ca "autor” pe arbitrul Vlad Iordăchescu. Jucătorii spanioli l-au alergat pe arbitrul român după meci, pentru a-i cere socoteală pentru prestaţia sa, care, în opinia lor, a avantajat decisiv echipa gazdă. Iordăchescu a părăsit cu greu terenul stadionului din Bruxelles, unde a avut loc meciul.

Federaţia Spaniolă de Rugby (FER) a cerut oficial, marţi, rejucarea meciului cu Belgia. FER speră că World Rugby va permite rejucarea meciului, având în vedere că "imaginea rugbiului a fost afectată de acest meci". FER notează că 19 decizii ale arbitrului au fost clar împotriva echipei Spaniei.

Comitetul pentru arbitri din cadrul Rugby Europe se va reuni, vineri, la Poznan, pentru a viziona meciul.