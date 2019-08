Alianţa cu ALDE face victime: Un fost ministru în Guvernul Grindeanu se desparte de Pro România

Augustin Jianu, fost ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în Guvernul Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că se retrage din PRO România din motive personale, dar spune că rămâne în continuare "un simpatizant al lui Victor Ponta".

"Cu părere de rău, din motive personale, am decis să mă retrag din proiectul politic PRO România. Rămân în continuare un simpatizant al lui Victor Ponta pe care îl consider cel mai capabil politician pe care îl are România în prezent Promit să le fiu alături foştilor mei colegi de partid cu sprijin de specialitate în domeniul transformării digitale, în situaţia în care este necesar. Vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi acordat votul în 26 mai. Vă promit că şi în calitate de cetăţean privat voi lupta pentru un viitor mai bun pentru România", a scris Augustin Jianu pe pagina sa de Facebook, potrivit news.ro.

El se alăturase echipei lui Victor Ponta în mai 2018.

Augustin Jianu a fost ministrul Comunicaţiilor în Guvernul lui Sorin Grindeanu şi a fost propus de acesta pentru postul de vicepremier şi ministru al Dezvoltării Regionale, în momentul în care Sevil Shhaideh a demisionat. Jianu a fost primul dintre membrii Cabinetului care şi-au aratat susţinerea pentru Sorin Grindeanu după ce PSD i-a retras sprijinul politic.

Decizia lui Jianu vine după ce PRO România a decis să facă o alianţă electorală cu ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu, pentru a-l susţine pe Mircea Diaconu în alegerile prezidenţiale.