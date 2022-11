'Alianță' temporară împotriva kurzilor: Turcia și Iranul lovesc puternic comunitatea kurdă

Conducătorii clerici iranieni au intensificat reprimarea protestelor antiguvernamentale persistente din regiunea kurdă a țării, desfășurând trupe și ucigând cel puțin patru demonstranți duminică, potrivit unor postări pe rețelele de socializare și grupurilor de apărare a drepturilor, scrie Reuters, relatează Mediafax.

Protestele la nivel național, declanșate de moartea unei femei kurde iraniene în vârstă de 22 de ani, Mahsa Amini, în septembrie, în timp ce se afla în custodia poliției moralității, au fost cele mai intense în zonele în care locuiesc majoritatea celor 10 milioane de kurzi din Iran.

Videoclipuri de pe rețelele de socializare, neverificabile de Reuters, au arătat un convoi de vehicule militare cu trupe puternic înarmate, presupus a fi în orașul Mahabad din vestul țării. Sunete de armament greu au putut fi auzite în alte câteva videoclipuri.

Grupul pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, a declarat că elicoptere militare au transportat membri ai mult temutei Gărzi Revoluționare pentru a reprima protestele din orașul kurd Mahabad, dominat de sunniți.

Într-o declarație, transmisă de mass-media de stat, Gărzile au confirmat „întărirea” forțelor lor în regiunea kurdă din nord-vestul țării pentru a se confrunta cu „grupurile teroriste separatiste” din zonă.

„Securitatea poporului este linia noastră roșie... și să ne ocupăm în mod decisiv de teroriști este mandatul nostru”, se arată în declarație.

Autoritățile iraniene, care au pus moartea lui Amini pe seama unor afecțiuni medicale preexistente, spun că tulburările au fost provocate de adversari străini și îi acuză pe separatiștii înarmați de comiterea violențelor.

Informațiile apar în contextul în care și Turcia a lansat un atac împotriva kurzilor din Siria.

The Islamic Republic has attacked the city of #Mahabad with heavy artillery and is shooting at the houses of innocent people! The Islamic Republic is slaughtering innocent people! Be the voice of the people of Mahabad!#MahsaAmini#IranRevolution pic.twitter.com/AeKvL7jIpo