Alianţa USR-PLUS Constanţa se mobilizează pentru înfiinţarea de noi filiale în judeţ şi desemnarea candidaţilor la locale

Preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a USR, Remus Negoi, a menţionat miercuri, într-o conferinţă de presă, că Alianţa USR PLUS a câştigat alegerile europarlamentare atât în judeţul cât şi în municipiul Constanţa, un scor bun fiind obţinut şi în localităţi din mediul rural unde nu există filiale, ci simpatizanţi ai formaţiunii politice, potrivit agerpres.ro.

Potrivit lui Negoi, USR a trecut din nou "la muncă", după "euforia" câştigării alegerilor din 26 mai, mobilizându-se pentru a nu dezamăgi electoratul şi pentru a se pregăti pentru viitoarele alegeri din 2020.

Citește și: Vești importante pentru toți cei care primesc vouchere de vacanță! Ce se întâmplă cu acestea

"Am trecut printr-o perioadă foarte grea şi foarte încărcată, am avut foarte mult de lucru, rezultatele, sincer să fiu, sunt peste aşteptările noastre. (...) În momentul acesta, practic am câştigat în judeţul Constanţa la o diferenţă foarte mică alegerile europarlamentare, la fel am câştigat şi în municipiul Constanţa şi în câteva localităţi din judeţ, în speţă la Limanu, Năvodari, Cumpăna, Agigea. În acest moment, starea de euforie după publicarea rezultatelor a fost cumva normală, dar de a doua zi această stare a trecut şi ne-am reluat vechile obiceiuri, adică munca pe care o avem de dus. Nu avem timp să ne culcăm pe o ureche, nu avem timp să digerăm prea mult rezultatele alegerilor pentru că urmează alte trei runde de alegeri. N-aş pune în balanţă aceste rezultate cu ceea ce se va întâmpla în viitor, pentru că în mod cert ceea ce s-a întâmplat în perioada trecută va da foarte mult de gândit competitorilor noştri şi probabil că va fi o concurenţă şi mai acerbă", a declarat liderul USR Constanţa.

El a spus că un scor bun electoral a fost obţinut şi în localităţi unde nu există filiale ale USR, dar sunt "nuclee de simpatizanţi",

Citește și: Ingrid Mocanu desființează schimbările anunțate de PSD: ‘Au scuipat în față alegătorii PSD, vor electoratul hastag’

"Am obţinut un scor bun şi pentru că există nuclee de simpatizanţi, dar şi pentru că a fost dusă camapania electorală peste tot, şi în mediul rural", a afirmat Negoi, subliniind că Alianţa USR PLUS a obţinut rezultate bune la europarlamentare în localităţi fără filiale, precum Ovidiu, Lumina, Techirghiol, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian.

Remus Negoi a mai afirmat că USR Constanţa va derula în vara acestui an o campanie privind înfiinţarea de noi filiale ale partidului, în întreg judeţul, ai căror membri să fie oameni "de calitate".

La rândul său, coordonatorul regional al PLUS, Ovidiu Ţentea, a precizat că rezultatul alegerilor din 26 mai a arătat "speranţa unei alternative profesioniste de guvernare".

"Acest rezultat reprezintă practic un faliment al unei guvernări şi al unei maniere neprofesioniste şi antieuropene. Votul din 26 mai a arătat ceva mai mult, a arătat, nu peste tot în ţară, speranţa unei alternative, printr-o guvernare profesionistă, a transmis un mesaj realmente proeuropean, şi să nu uităm nici de referendumul pentru justiţie", a declarat Ţentea, şi acesta subliniind că, în ceea ce priveşte agenda PLUS, urmează o "organizare în teritoriu".

Citește și: Florin Pastramă a tras lozul cel mare! Brigitte Sfăt are o avere uriașă

Alianţa USR PLUS îşi va stabili, în acest an, conform reprezentanţilor celor două formaţiuni, candidaţii la alegerile locale şi parlamentare din anul 2020.

Referitor la existenţa unui candidat comun din partea Alianţei USR PLUS la Primăria Constanţa, Ţentea a spus că vor fi respectate procedurile interne ale PLUS şi USR.

"Noi nu vom trece, nici PLUS nici USR, peste procedurile noastre interne, orice candidat, cât de bine clasat, va participa la o procedură internă şi asta este normal, nu există membri de prima clasă şi membri de a doua clasă. În sensul ăsta aş vrea să înţelegeţi situaţia, cel al unor valori bazate pe nişte principii, nu pe disensiuni", a afirmat coordonatorul regional PLUS.

Citește și: Decizie fără precedent! Un important fost om din PSD revine în partid! Adrian Năstase îi este alături

Despre posibila candidatură la Primăria Constanţa a deputatului USR Stelian Ion, membru în Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor, cunoscut constănţenilor mai ales ca avocatul fondator al Asociaţiei Verde Urban, care a reuşit să stopeze ridicarea unor blocuri pe spaţiul verde, preşedintele USR Constanţa a afirmat că speră ca acesta să vrea să intre în competiţia electorală.

Alianţa USR PLUS 2020 a obţinut în judeţul Constanţa 26,30%, fiind urmată de PNL - 26,28%, PSD - 18,68%, PMP - 9,44% , PRO România - 7,24%, ALDE - 3,70%.