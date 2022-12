Alin Nica, vești dădătoare de speranță: 'Avem sprijinul politic al Olandei pentru aderarea la spaţiul Schengen'

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica (PNL), care este şio preşedintele delegaţiei României la Comitetul European al Regiunilor, a transmis că a primit promisiunea reprezentanţilor diferitelor partide din Ţările de Jos, că vor sprijini România pentru aderarea la Spaţiul Schengen. Alin Nica mai spune că are convingerea că sinceritatea şi solidaritatea românilor vor cântări mult în percepţia europenilor, anunță news.ro.

Alin Nica anunţă, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că România are sprijinul politic al Olandei pentru derarea la Spaţiul Schengen.

”Avem sprijinul politic al Olandei pentru aderarea la spaţiul Schengen! Astăzi, în cadrul şedinţei oficiale pe care am organizat-o la Bruxelles, între Delegaţia Naţională a României şi cea a Ţărilor de Jos la Comitetul European al Regiunilor, am arătat încă o dată că România îndeplineşte toate condiţiile necesare pentru a deveni membru cu drepturi depline al spaţiului Schengen. Am atras atenţia că informaţiile prezentate nu sunt simple păreri ale unui român care îşi susţine ţara ci informaţii confirmate de Comisia Europeană, luna aceasta. Reprezentanţi importanţi ai Ţărilor de Jos, aparţinând diferitelor partide din spectrul lor politic, m-au asigurat, în unanimitate, că vor transmite mai departe argumentele noastre şi că ne vor sprijini pentru aderarea la spaţiul Schengen”, a transmis Nica.

Acesta a subliniat că e nevoie de efortul tuturor românilor pentru aderarea României la Schengen.

”Am subliniat avantajele aducerii României în spaţiul Schengen cu exemple concrete şi o analiză a relaţiilor comerciale cu Ţările de Jos, iar la sfârşit am transmis mesajul emoţional, de suflet, al românilor care se simt europeni. Ca să intrăm în Schengen e nevoie de efortul fiecăruia dintre noi, fie că ne aducem contribuţia la Bruxelles, în cea mai mică localitate a unui judeţ din România sau în diaspora. Dacă suntem solidari, vom reuşi! Este adevărat că intrarea în spaţiul Schengen se hotărăşte la nivel înalt, diplomatic, dar am încredere că solidaritatea şi sinceritatea românilor vor cântări mult în percepţia publicului european. Dacă fiecare dintre noi îşi face partea, sunt convins că vom deveni pe deplin membri ai familiei europene”, a mai scris Alin Nica.

Alin Nica este preşedintele delegaţiei României la Comitetul European al Regiunilor.