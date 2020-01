Alin Toşca a declarat că naţionala României are şanse mari la play-off-ul pentru Euro-2020

Fotbalistul echipei Gaziantep FK, Alin Toşca, a declarat, într-un interviu pentru agenţia Ihlas, că naţionala României are şanse mari la play-off-ul pentru Euro-2020, potrivit news.ro.

“Consider că avem şanse mari. Cred că suntem mai buni decât Islanda. Am un prieten islandez care joacă la PAOK şi uneori discut cu el. Vorbim despre meci, ţinem legătura. Sper că ne vom impune în acest duel”, a spus Toşca.

El a precizat că este fericit că joacă în campionatul Turciei, pe care îl consideră unul puternic şi foarte dificil.

Jucătorul român, care este legitimat la Gaziantep FK din iulie 2019, a declarat că şi-ar dori să ajungă la fel de apreciat ca Popescu, Hagi şi Lucescu în Turcia. “Când am venit în Turcia, primele nume care mi se spuneau aici erau Popescu, Hagi şi Lucescu. Pentru că aceşti oameni au obţinut succese în Turcia şi sunt respectaţi. Această situaţie mă face să fiu mândru. Aş vrea să fiu şi eu ca ei şi să dau totul pentru echipa mea. Muncesc mult pentru asta. La venirea mea în Turcia nu au avut vreo influenţă numele Hagi, Popescu şi Lucescu, numecare sunt un motiv de mândrie. Înainte să vin am vorbit cu prietenii mei care joacă aici. Mi-au vorbit despre părţile frumoase ale Turciei. Ultimele şase luni au fost o perioadă bună. Am văzut că fac parte dintr-oechipă bună şi avem un antrenor foarte bun. Când am venit am simţit că am luat decizia corectă”, a afirmat Toşca.

Alin Toşca a vorbit şi despre Marius Şumudică, el spunând că tehnicianul este vulcanic şi la antrenamente, la fel ca la meciuri, ceea ce influenţează pozitiv echipa. “Iar acest lucru se vede în prestaţiile noastre. Şi este fericit atunci când facem pe teren ceea ce ne cere”, a adăugat jucătorul.