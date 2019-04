Alina Gorghiu ARDE PSD la bani: văd că au intrat în fibrilație!

Senatorul PNL, Alina Gorghiu, continuă războiul cu cei de la PSD și a anunțat că va trimite o întrebare oficială pentru președintele Autorității Electorale Permanente prin care îi va cere să răspundă de ce nu a fost suspendată subvenția de la bugetul de stat pentru PSD, în condițiile în care există o anchetă a procurorilor care arată că aceste fonduri au fost utilizate în mod ilegal.

”Lămuriri pentru cei de la PSD, care văd că au intrat de ieri în fibrilație! Da, e cum spun eu! Subvenția de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar când un partid nu respectă prevederi legislative clar formulate și AEP are obligația să emită decizie în acest sens.

Citiți Legea 334/2006, domnilor de la PSD și de la AEP! E limba română doar! Vreți să cred că nu puteți citi un text?! Legea e lege și când sunt abateri de la lege, obligatoriu se impun sancțiuni.

Dacă nu ați dibuit încă marea problemă cu care vă confruntați, v-o prezint succint: trezorierul răspunde de finanțele partidului, trezorierul PSD e acuzat de DNA de delapidare și folosire a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, PSD nu se dezice de acțiunile trezorierului, AEP are atribuția prin lege să suspende subvenția dacă există o încălcare a dispozițiilor legale indicate în legea 334/2006.

Și cum unde-i lege, nu-i tocmeală, există un mare semn de întrebare de ce AEP preferă să tacă și să nu ia măsuri. Este ca și cum ar consolida suspiciunea că a sancționa PSD e povară grea.

Văd însă că e deranj mare la PSD! A sărit ca ars să ceară PNL să nu facă ordine în finanțele altor partide, deși solicitarea a fost către AEP în sensul respectării atribuțiilor pe care le are. Am însă vaga impresie că PSD și-a amintit brusc și de amendamentul PNL la buget de plafonare a sumelor pentru partidele politice și de aici toată această furie gratuită și neargumentată împotriva demersului nostru recent către AEP.

Vă transmit însă, domnilor de la PSD, că voi merge mai departe și voi formula o întrebare către șeful AEP să îmi spună când va aplica legea care îi cere să suspende subvenția pe care o primiți lunar de la bugetul de stat.

Ps: ce combinație! Sputnik, PSD și dl Palada m-au atacat pe acest subiect”, scrie Alina Gorghiu.