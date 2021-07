Alina Gorghiu îl taxează dur pe Orban pentru declarația făcută: 'Patetic pentru gustul meu. O demisie dată la timp, după alegeri, ar fi fost mai de ajutor'

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a calificat drept „patetic” gestul făcut de Ludovic Orban care a declarat că a dat şi oferă în continuare Partidului Naţional Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia „şi chiar şi viaţa mea dacă este nevoie”. Ea consideră că o demisie, după alegeri, ar fi fost mai de ajutor şi consideră că nu e sfârşitul lumii când se termină un mandat.

„Aud că sunt lideri de partid care spun că şi-ar da şi viaţa pentru partid… Patetic pentru gustul meu. O demisie dată la timp, după alegeri, ar fi fost mai de ajutor. Când ţi se termină mandatul, nu e sfârşitul lumii. Hai să nu facem o drama din asta! Nu ajungi să fii canonizat doar pentru că vorbeşti despre cum te sacrifici. PS: ghiciţi voi cine e liderul care se vrea canonizat”, a scris Alina Gorghiu duminică pe Facebook.

Ludovic Orban a afirmat că a dat şi oferă în continuare Partidului Naţional Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia „şi chiar şi viaţa mea dacă este nevoie”. Acesta a menţionat că nu există niciun fel de limită în efortul de care e capabil pentru a duce această formaţiune pe primul loc.

Liderul liberalilor a declarat duminică, la alegerile pentru şefia organizaţiei judeţene PNL Bacău, că are capacitatea să ducă PNL spre victorii în următorii patru ani

„Congresul este alegerea conducerii PNL, în special a preşedintelui PNL. Candidez pentru funcţia de preşedinte al PNL pentru că am convingerea că împreună cu dumneavoastră am capacitatea de a duce în următorii patru ani PNL spre victorii exact aşa cum am condus PNL spre victorieîn aproape toate alegerile pe care le-am avut din 2017 până astăzi. Dau PNL, aşa cum dau de 30 de ani, mintea mea, sufletul meu, inima mea, timpul meu, energia şi chiar şi viaţa mea dacă este nevoie. Nu există niciun fel de limită în efortul pe care sunt capabil să îl fac pentru a duce PNL şi România acolo unde îi este locul, pe primul loc”, a afirmat Orban.