Alina Mungiu Pippidi, răspuns pentru Adrian Năstase: Argumentul este greșit

Fostul premier și lider al PSD, Adrian Năstase, scria un mesaj către conducerea PSD prin care le cerea actualilor lideri să nu tragă pe linie moartă oameni vechi din partid, asta pentru că Alina Mungiu Pippidi oricum nu va vota PSD. În replică, Alina Mungiu Pippidi îi arată lui Adrian Năstase că argumentul acestuia este greșit, asta pentru că oamenii nu mai țin cont de ideologie, ci de faptele partidului respectiv.

”Adrian Năstase recidivează cînd scrie conducerii PSD că nu merită să tragă pe linie moartă pe alde Șerban Nicolae pentru că ”Alina Mungiu-Pippidi oricum nu ne va vota”.

Presupun că argumentul este că nu merită îndepărtați oameni care au făcut servicii partidului de dragul unora cu ideologii diferite sau standarde morale nerealiste.

Argumentul e greșit, și la nivel personal și la nivel general.

Ideologia nu mai reprezintă un obstacol, și la nivel european, și la nivel românesc distanța politică a scăzut enorm, toate partidele europene amestecă politici de redistribuție cu logica pieței libere comune. PSD nu mai e la stînga cum a fost, și nici eu la dreapta ca în 1996 cînd credeam în consensul de la Washington.

Cînd Ion Iliescu a rămas singurul obstacol contra lui Corneliu Vadim Tudor în anul 2000 am organizat o mare demonstrație anti Vadim Tudor și am îndemnat lumea să voteze contra lui. Cine e tînăr nu mai știe cum a condus PRM minerii, dîndu-le celulare și arme contra jandarmilor în 1999. Statul român a fost în pericol să piardă controlul social, și a trebuit apărat. Am luat reproșuri că de ce am îndemant lumea să voteze cu Iliescu, care era un dușman personal de al meu.

Adrian Năstase însuși presupun că a fost votat de destui oameni care sunt azi la dreapta în anul 2004, Emil Hurezeanu îi era consilier pe atunci, Alin Teodorescu cancelar. Doi intelectuali de care am fost apropiată. Da, nu de mine, din motivele cunoscute, lista coruptă în proporție de 70%.

În anul 2009 mulți oameni pe care îi cunosc, și cum eu știu mulți doctori destui din ei au votat cu Mircea Geoană, nu cu Băsescu. Votau PSD pentru prima dată. Eu nu am făcut-o- nu am votat deloc dar mi-am spus public păreea despre Geoană, printre puținii meritocrați din politica românească, am văzut ce a promovat la Externe. Lumea l-a votat- numai din cauza manipulărilor serviciilor și a lui Băsescu în diaspora a pierdut, în țară a cîștigat.

În anul 2012, cînd lumea era sătulă de PDL, Udrea, EBA și Băsescu foarte mult tineret a votat cu Victor Ponta și Crin Antonescu. Eu nu, dar nici nu am îndemnat pe nimeni să nu voteze cu ei. În 2015 cînd Ponta a fost dat jos după Colectiv, de parcă era vina lui (cu toate păcatele lui de caracter, Ponta a fost prin comparație cu oricine un prim ministru bine apreciat în sondaje), doi tineri m-au oprit noaptea pe stradă să mă întrebe de ce omul lor e înlăturat fără alegeri. Ponta, un pesedist fără remușcări, a avut destui partizani printre tineri și oamenii activi, numai comportamentul lui de cînd a ajuns în opoziție și colecția de traseiști strînsă la PRO l-au făcut să piardă această simpatie.

În ultimii ani m-am expus la atacuri de la un întreg aparat de propagandă fără scrupule al dreptei plus partea coruptă din servicii arătînd că nu putem elimina PSD, că nu e nici o diferență între PSD și PNL-PDL. Nu am votat PSD, dar nici nu am mai votat, decît în Germania.

Deci cred că și la nivel general și la nivel personal s-a arătat că atunci cînd PSD face ceva bun sau aduce oameni care fac ce trebuie aprecierea crește vizibil, și deci merită să fie reformat.

Între PNL și PSD este o deosebire, cum bine mi-a spus consilierul prezidențial de scurtă durată George Scutaru în contestația trimisă cînd am atras atenția noii administrații Iohannis în decembrie 2014 că e un om vulnerabil care nu poate fi consilier pe siguranță națională: PNL s-a răzgîndit după ce a încercat să anuleze legislația pe conflict de interese și a înțeles că în Europa nu te poți lupta pe față cu anticorupția, lăsînd în offside pe alde Șerban Nicolae, Florin Iordache și Eugen Niculicea.

În offside sunt și azi, și nu are sens ca întregul partid să fie cu ei.

Nu discut acum cît de devotat e PNL statului de drept, deși anunț că am început lista neagră a celor care amenință CCR și Constituția, deci nu vor fi tratați nici ei altfel.

Nu urmăresc de aproape reformele din PSD, dar eliminarea avocaților unor corupți care făceau legi anticorupție este un beneficiu pentru toată lumea.

La fel, recrutările unor doctori sau personaje publice de calitate, dacă au curajul să se afișeze cu PSD, e evident oportună.

Nu sunt pentru politizarea spitalelor și epidemiilor, dar felul în care liberalii au tratat doctorii și medicina merita sancționat. PSD a mărit salariul la personalul medical, o decizie istorică fără de care nu avea cine lupta cu epidemia. În Germania avem multe paturi în terapie intensivă, dar lipsesc asistentele care să lucreze acolo. Doctorii care merg în Parlament au ocazia să promoveze aceste reforme, și cu cît sunt mai manageri și mai activi cu atît sunt mai potriviți să mai scadă numărul de oameni buni la nimic din Parlament, ca useristul care cerșea în Norvegia și acum militează pentru ecumenism.

Părerea mea e că alegerile trebuie amînate, și PSD să se consolideze ca noul PSD în acest răstimp. E cu totul legitim, avînd în vedere situația epidemiei, și armele neconstituționale cu care Iohannis a dus lupta contra PSD.

Cred că în ciuda valului de ură isterică revărsat contra PSD pe mediile sociale de o dreaptă care se comportă de parcă ar proveni din PRM, nu din CDR, există încă un strat consistent de public obiectiv care ar vota pentru PSD, eventual într-o alianță cu un partid de stînga ecologist foarte tînăr și afiliat Verzilor din Parlamentul European. Dacă nu e PSD-ul de mahala care s-a văzut pe ultima sută de metri la alegerile din București.

Eliminarea pesediștilor care au agenda să relegalizeze corupția e însă o treaptă indispensabilă, chiar dacă lupta pentru ca PSD să fie tratat la fel cu PNL de organele de anchetă e legitimă și trebuie să continue.

Chiar dacă personal nu pot promit să votez PSD nici data viitoare, e poate mai bine ca arbitrii să nu voteze deloc, dacă își fac corect treaba de arbitri se va găsi cine să voteze.”, scrie Alina Mungiu Pippidi, în România Curată.