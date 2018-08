Alize Cornet, despre afirmațiile Federației franceze de tenis: 'Mai sunt încă oameni care trăiesc în alte timpuri. Eu consider că este extrem de șocant'

Jucătoarea franceză Alize Cornet a apreciat ca fiind ''din alte timpuri'' afirmaţiile preşedintelui Federaţiei franceze de tenis (FFT), Bernard Giudicelli, privind interzicerea la turneul de la Roland Garros a combinezului negru purtat anul acesta de americanca Serena Williams, scrie Agerpres.

"Mai sunt încă oameni precum preşedintele Federaţiei mele, care trăiesc în alte timpuri şi pot face mereu astfel de comentarii. Eu consider că este extrem de şocant", a spus Cornet, miercuri într-o conferinţă de presă, după înfrângerea din primul tur al probei feminine de dublu la US Open."Ceea ce a spus Bernard Giudicelli despre combinezonul Serenei este de 10.000 de ori mai rău decât ce mi s-a întâmplat mie pe teren (marţi)", a adăugat franţuzoaica, ea însăşi sub lumina reflectoarelor după ce a primit un avertisment din partea arbitrului pentru că şi-a schimbat tricoul pe teren în cursul meciului cu suedeza Johanna Larsson, o decizie care a stârnit critici pe fond sexist la adresa oficialului.Serena Williams nu va mai putea purta combinezonul său negru, cu curea roz, denumit "Black Panther", la ediţia de anul viitor a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, după cum au anunţat organizatorii competiţiei, care consideră că s-a mers "prea departe".

"Eu cred că am mers prea departe. Această ţinută nu va mai fi acceptată. Trebuie respectat jocul şi locul", a spus Bernard Giudicelli, preşedintele Federaţiei franceze de tenis într-un interviu acordat recent Tennis Magazine.



Cea mai mică dintre surorile Williams i-a surprins pe spectatori competiţiei de la Paris, unde a evoluat într-un combinezon integral de culoare neagră, inspirat din cel purtat de eroina filmului Catwoman.



O ţinută special creată de sponsorul tehnic al americancei, pentru a se adapta corpului acesteia, afectat de o sarcină complicată.



Serena Williams, în vârstă de 36 ani, fostă numărul unu mondial, a câştigat de trei ori turneul de la Roland Garros, pe parcursul carierei sale (2002, 2013, 2015).



Revenită în competiţie în primăvara acestui an, după ce a adus pe lume o fetiţă în septembrie 2017, americanca s-a retras înaintea meciului cu rusoaica Maria Şarapova, din optimile de finală ale turneului parizian, câştigat de românca Simona Halep.