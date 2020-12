All I Want for Christmas Is You a cântăreţei Mariah Carey revine pe primul loc în topul britanic după 26 de ani

Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cântăreţei americane Mariah Carey a ajuns, după 26 de ani de la debut, pe primul loc în topul britanic al single-urilor.

Inclusă pe albumul „Merry Christmas”, lansat în 1994, piesa s-a clasat în fruntea topului din Marea Britanie după ce în ultima săptămână a fost accesată online de 10,8 milioane de ori.

„Crăciun fericit, UK! Am reuşit, în sfârşit!”, a spus Carey. „Ţinem în viaţă spiritul Crăciunului în ciuda sumbrului an care a fost”.

Mariah Carey a reuşit să devanseze „Positions” a Arianei Grande, clasat acum pe trei, iar piesele de sezon încep să domine clasamentul britanic.

La finalul săptămânii, 22 de piese de Crăciun sunt prezente în top 40, iar şase dintre ele se află în top 10, inclusiv „Last Christmas” a grupului Wham!, pe poziţia a doua, şi „Fairytale Of New York” a The Pogues şi Kirsty MacColl, pe poziţia a patra.

Carey a început să scrie piesa pe când locuia în statul New York, în vara anului 1994, în timp ce urmărea filmul „It's A Wonderful Life”, ca sursă de inspiraţie. A găsit rapid refrenul şi melodia, pe care le-a înregistrat pe o casetă şi le-a dus colaboratorului ei Walter Afanasieff. Iniţial, el şi-a făcut griji că este prea elementară, dar exact asta era necesar pentru ca melodia să reziste testului timpului.

Anul trecut, când a fost lansat un nou videoclip, piesa s-a clasat pentru prima dată în fruntea topului american, iar recent a revenit pe primul loc.