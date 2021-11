Furnizorul de soluţii software Allevo anunţă finalizarea proiectului Whizzer, ce a vizat dezvoltarea unei aplicaţii software în regim open source pentru IMM-uri, cu scopul de a le facilita accesul la operaţiuni financiare oferite ca serviciu.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis luni AGERPRES, proiectul a beneficiat de o finanţare de 738.375 de euro - granturi acordate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian 2014 - 2021, în cadrul Programului "Creşterea IMM-urilor din România". Din suma totală, 420.000 de euro a reprezentat asistenţă financiară nerambursabilă.

Prin proiectul Whizzer, implementat în Bucureşti, a fost dezvoltată o aplicaţie software distribuită în regim open source, construită pentru IMM-uri în scopul de a le facilita accesul la operaţiuni financiare oferite ca serviciu. Grupul-ţintă este alcătuit din IMM-uri şi bănci din România şi alte ţări europene."Aplicaţia dezvoltată prin proiect include o componentă care asigură o analiză detaliată a datelor procesate, facilitând operaţiuni de reconciliere între facturi emise sau recepţionate şi plăţi sau încasări. Această componentă, care are la bază tehnologie de inteligenţă artificială, este proiectată şi dezvoltată de compania Bakken & Baeck AS, o companie cu capabilităţi AI avansate. Parteneriatul dintre Allevo si Bakken & Baeck AS este susţinut de relaţiile bilaterale dintre Norvegia şi România, promovate prin programul de finanţare. Parteneriatul a ajutat Allevo să beneficieze de expertiza complementară a Bakken & Baeck, pentru a construi o soluţie finală relevantă industriei financiare", se arată în comunicat.Codul sursă este publicat în Github şi este accesibil prin intermediul portalului https://fintp.org/, iar documentaţia aferenta se găseşte direct în portalul fintp.org.În prezent, Allevo se află în căutarea unui partener care să găzduiască aplicaţia şi să o ofere mai departe ca serviciu IMM-urilor.Allevo este o companie furnizoare de soluţii software care sprijină instituţiile financiare de toate tipurile şi dimensiunile să reducă costul total al investiţiei şi să atingă interoperabilitate de-a lungul întregului lanţ de distribuţie.Bakken & Baek este un studio de dezvoltare de produse digitale, cu prezenţă în Oslo, Bonn şi Amsterdam.