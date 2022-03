Alpinistul Adrian Ahriţculesei, primul turist, după doi ani, al unor ghizi pe vulcanul Mount Giluwe

Alpinistul Adrian Ahriţculesei, care a cucerit duminică vulcanul Mount Giluwe (4.367 m), cel mai înalt din Oceania-Australia, a fost călăuzit spre vârf de către doi ghizi locali care, în ultimii doi ani, nu au mai avut niciun turist, din cauza pandemiei de COVID-19.

Alpinistul din Petroşani a relatat, pentru AGERPRES, că ascensiunea sa pe vulcanul din Papua Noua Guinee a durat şase ore, după ce a plecat din tabăra de bază situată la o altitudine de aproximativ 3.500 de metri."Am ajuns pe vârf la ora 8,39 (ora locală, n.red.), ajutat de doi ghizi localnici, care cunosc foarte bine zona. În tabăra de bază am dormit în cort, unde a plouat toată noaptea. Am fost bucuros să aflu că am fost primul lor turist, după doi ani de pauză, din cauza situaţiei generate de COVID-19. Sunt fericit că am ajuns pe Mount Giluwe, care este cel mai înalt vulcan din Australia şi Oceania", a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Ahriţculesei.După o zi de odihnă, alpinistul a plecat spre casă luni, 28 martie, până să ajungă în România el urmând să schimbe patru avioane.Adrian Ahriţculesei şi-a propus că urce pe cei mai înalţi şapte vulcani din lume, Mount Giluwe fiind cel de-al cincilea vârf cucerit din circuitul mondial "Seven Vulcanoes". Următoarea destinaţie va fi vulcanul Davamand (5.609 m), în Iran, cel mai înalt din Asia.Până acum, tânărul de 37 de ani a reuşit să escaladeze cu succes pe Mount Giluwe (4.367 m) - cel mai înalt din regiunea Oceania şi Australia, Pico de Orizaba (5.636 m), în America de Nord, Elbrus (5.642 m), în Europa, Ojos del Salado (6.893 m), în America de Sud, şi Kilimanjaro (5.895 m), în Africa.Adrian Ahriţculesei şi-a propus să ajungă primul alpinist din România care a urcat pe cei mai înalţi şapte vulcani ai lumii.