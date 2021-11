ALRO Slatina, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa, a înregistrat o cifră de afaceri de 27%

Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an o cifră de afaceri de 2,5 miliarde lei, comparativ cu 2 miliarde lei în perioada similară din 2020, conform unui comunicat remis, vineri, Bursei de Valori Bucureşti, conform agerpres.

"Cifra de afaceri a Grupului a crescut cu 27% (T1-T3 2021: 2,5 miliarde lei faţă de T1-T3 2020: 2 miliarde lei), deoarece conducerea a profitat de oportunităţile create de contextul economic global", se menţionează în comunicatul companiei.

Rezultatul net al Grupului Alro pentru această perioadă a fost o pierdere de 25 milioane lei (T1-T3 2020: un profit net de 273 milioane lei), în timp ce rezultatul operaţional (EBIT) a fost de 164 milioane lei în T1-T3 2021 (T1-T3 2020: 355 milioane lei)."Am reuşit să depăşim un an 2020 greu, marcat de incertitudine severă din cauza pandemiei de COVID-19 şi perioada T1-T3 2021 caracterizată de o revenire, dar şi de noi provocări în ceea ce priveşte preţurile energiei, materiilor prime şi modificările legislative la nivel local şi european. Această nouă realitate ne-a împins din nou să acţionăm cu prudenţă şi să stăm în alertă pentru a reuşi să ne menţinem toate unităţile de producţie 100% funcţionale, fără perturbări în lanţul de distribuţie şi disponibilizări. Efectele îmbunătăţirii generale a pieţei aluminiului ne-au ajutat să raportăm rezultate mai bune, dar acestea au fost parţial diminuate de evoluţia anormală a pieţei de energie, caracterizată printr-o creştere fără precedent a preţurilor şi din cauza presiunii mari pentru decarbonizarea energiei în Europa şi România. În aceste circumstanţe, am implementat mai multe măsuri pentru a atenua această situaţie neobişnuită şi am continuat planul de investiţii în proiecte de eficienta energetică, menţinându-ne totodată poziţionarea pentru a câştiga autonomie şi din perspectiva energetică", a declarat Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro.Potrivit sursei citate, redresarea economică la nivel mondial în 2021 şi creşterea cererii în industriile auto, construcţii şi inginerie generală au dus la vânzări mai mari pentru produsele Grupului în T1-T3 2021, în special pentru bare şi produse laminate plate. Industria aeronautică, unde Grupul vinde produse laminate plate cu valoare adaugată mare şi foarte mare, a continuat să înregistreze niveluri scăzute, dar a început să dea semne de redresare într-un ritm relativ lent în T3 2021.Astfel, rezultatul operaţional (EBIT) în primele nouă luni din 2021 se ridică la 164 milioane lei faţă de 355 milioane lei raportat în aceeaşi perioadă din 2020."Deşi Grupul a obţinut rezultate operaţionale mult mai bune, în 2021 nu a putut înregistra un venit din schema de compensare pentru emisiile indirecte de CO2 încorporate în preţurile energiei, aşa cum a făcut-o în 2020, întrucât legislaţia nu a fost implementată la nivel local. În T3 2021, EBIT înregistrat a fost cu 89 milioane lei mai mare faţă de T3 2020, datorită preţurilor atractive ale aluminiului şi al nivelului ridicat de cerere pentru produsele Grupului, concretizate în volume vândute mai mari", se mai spune în comunicat.Potrivit reprezentanţilor Alro, cu toate acestea, rezultatul net al Grupului este o pierdere de 25 milioane lei în primele nouă 2021 comparativ cu un profit de 273 milioane lei obţinut în perioada similară a anului trecut. Chiar dacă a obţinut rezultate operaţionale bune în primele nouă luni din 2021, acestea nu au putut acoperi pierderea din diferenţe de curs valutar şi unei ajustări privind cheltuiala cu impozitul pe profit. Totuşi, în T3 2021, rezultatul net al Grupului a fost un profit net de 23 milioane lei, cu 16% mai mare decât profitul net de 20 milioane lei raportat în T3 2020, pe fondul unei creşteri semnificative a cifrei de afaceri cu 60% în T3 2021.Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro - producătorul de aluminiu, Alum - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracţie a bauxitei, Vimetco Extrusion - producător de aluminiu extrudat, Conef - societate de tip holding şi de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd - marketing.Alro este o subsidiara a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală, şi este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, aceasta fiind de 265.000 tpa, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi Turnătoria cu o capacitate de 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat.Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia.Începând cu data de 18 martie 2019, Comitetul Index al Bursei de Valori Bucureşti a aprobat includerea ALRO în BET, indicele principal al pieţei. Acţiunile companiei au fost listate la Bursa de Valori Bucureşti încă din octombrie 1997.